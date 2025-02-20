推後龍、通霄景點 苗縣爭取道路拓寬

後龍好望角是苗栗縣沿海知名景點。（資料照）

2025/02/20 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣擁有五十多公里海岸線，沿海比鄰的通霄鎮與後龍鎮內的白沙屯拱天宮、好望角、過港隧道、山邊媽祖等知名寺廟、景點也相近。苗栗縣政府近年來除爭取周邊道路改善，近期也展開後龍鎮及通霄鎮縣級濱海風景區路網可行性研究，爭取提升整體觀旅服務品質。

後龍鎮與通霄鎮地區擁有豐富的歷史人文資源與宗教信仰文化，清海宮、山邊媽祖廟、媽靈宮及白沙屯拱天宮為重要信仰中心，吸引大量遊客及信徒前往觀光進香。但當地既有道路多為狹窄單線車道，車輛難以會車，尤其假日交通壅塞，限制該地區觀光與經濟發展；地方盼透過基本道路建設，串聯各風景區，促進兩地觀光發展。

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縣府交通工務處表示，近期已展開後龍鎮及通霄鎮縣級濱海風景區路網可行性研究，爭取提升整體觀旅服務品質。目前縣府計畫將後龍鎮清海宮至通霄鎮白沙屯拱天宮沿線道路拓寬、彎道改善及配套基礎設施建設，並整合當地自然生態保育需求。好望角、過港貝化石層周邊道路改善去年九月已經動工，改善苗四十一線、後龍鎮好望角風景區山腳下、北起後龍鎮灣瓦、南迄通霄白沙屯道路。

通霄鎮白沙屯拱天宮有很多信眾朝拜，縣府研擬拓寬濱海風景區道路，以吸引更多遊客。（資料照）

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