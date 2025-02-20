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    苗縣持敬老愛心卡搭小黃 鍾東錦說不

    苗栗市長余文忠提案建議開放縣內敬老愛心卡可使用搭乘計程車。（記者彭健禮攝）

    苗栗市長余文忠提案建議開放縣內敬老愛心卡可使用搭乘計程車。（記者彭健禮攝）

    2025/02/20 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府推行敬老愛心卡，提供每人每月七百點（元）可供搭乘公路客運、台鐵。苗栗市長余文忠於昨縣長下鄉座談時，提案建議可跟進一些縣市，開放搭乘計程車；但鍾東錦認為敬老愛心卡屬非法定社會福利，且難以稽核防弊，資源恐遭濫用，裁示暫不會考慮開放。

    苗栗市長余文忠提案

    縣長下鄉座談，昨天辦理苗栗市、頭屋鄉、公館鄉場次。余文忠於會中提案表示，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、南投縣、高雄市、花蓮縣，及台東縣等縣市皆可使用敬老愛心卡搭乘計程車，但苗栗縣僅限台鐵及客運公車，尤其現今公車大環境緊縮，銀髮族可利用交通工具更少，增加愛心卡交通工具使用範圍，老人福利美意更落實。

    非法定社福 縣長憂資源遭濫用

    但鍾東錦表示，行政院主計總處將敬老愛心卡，列為非法定社會福利支出預警項目，尤其苗栗縣財政受中央控管，若增加搭乘計程車，將會增加縣府非法定社福支出經費，會影響預算考核並扣減中央一般性補助款，也可能衍生沒有搭乘卻刷卡兌領等漏洞，難以稽核防弊，以縣府目前的財政狀況，暫不考慮開放。

    縣府社會處統計，全縣去年持有敬老愛心卡七萬七百一十九人，固定常態使用人數二萬一千二百一十五人，縣府一年支出約六千萬元，今年度則編列六千三百萬元，若開放搭乘計程車，經費估計達上億元，非縣府財政可負擔。

    社會處長張國棟也說，社會處有洽詢縣內三大計程車業者，其中兩業者多集中在頭份市、竹南鎮，或以高鐵接駁服務為主，普及效益不高；另一家業者考量安裝讀卡機及介接系統，單機成本就要上萬元，多數司機仍期望收受現金等因素，沒有配合意願。

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