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    首頁　>　生活

    高雄大同醫院管線遭塗白漆 檢方偵辦

    2025/02/20 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大同醫院今年元旦起委由長庚體系接手經營，但移交過程中，卻發現院內工務氣體管路標示遭人惡意以白漆塗抹，恐危及病患安全，衛生局依違反醫療法函請高雄地檢署偵辦調查。

    大同醫院由高醫經營至去年十二月卅一日共十五年期滿，今年元旦起改由長庚取得十年經營權，但傳出在移交檢查時，發現工務氣體管路標示、流向指標、注意事項等字樣遭惡意以白漆覆蓋，幸及早發現且有舊照片比對及修正，才避免造成危險。

    另也傳出大同醫院移交過程中，發現消防逆止閥突然遭人開啟，導致警報鳴響，員工調閱監視器發現畫面無法回放，甚至發生一樓阿摩尼亞外洩等問題。

    高雄市衛生局表示，市立大同醫院於二○二四年十月至十二月由衛生局、長庚法人及高醫法人依法進行三方逐步點交所有軟硬體設施；去年十二月卅一日至一月一日凌晨再進行逐項查核確認，發現部分醫院設施異常，當下立即處置完成現場修復，並全面檢修維持正常運作，確保安全無虞。

    由於本案疑有違反醫療法「毀損醫療機構或其他相類場所內關於保護生命之設備」之虞，衛生局因此函請地檢署偵辦，相關事證正由司法單位釐清中。

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