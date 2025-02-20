人口增＋演唱會加持 台鐵新左營站去年營收破5億

台鐵新左營站與高鐵左營站、高雄捷運共構，是大高雄目前最具轉乘機能的交通樞紐。（記者王榮祥攝）

2025/02/20 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄唯一三鐵共構的台鐵新左營站，去年度總營收達到五億四百一十七萬餘元，進出站總數則為四百五十六萬餘人次，雙雙創下車站啟用十九年來新高紀錄。

新左營站長陳明助分析收入與運量成長原因，主要是左營、楠梓人口持續增加，以及世運主場館演唱會效益，吸引大批乘客；他透露新左營站今年會嘗試參與左營萬年季活動，讓台鐵成為社區好夥伴。

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立委李柏毅認為，新左營站擁有與高鐵、高雄捷運三鐵共構優勢，加上既有商業空間及車站周邊發展趨勢，展現無限潛力；他同時鼓勵三個鐵道系統之間的連通道要更便捷，擴大人流效益。

台鐵新左營站與高鐵左營站同時規劃興建，台鐵新左營站於二○○六年十二月營運，高鐵左營站則於二○○七年通車，加上高雄捷運設站，是目前高雄市唯一三鐵共構的交通樞紐。

高鐵先前公布左營站去年運量首度破千萬人次，台鐵新左營運量去年也飆至四百五十六萬餘人次，客運收入達到五億四百一十七萬餘元。通勤族陳先生說，搭台鐵到新左營後再轉搭捷運到市區，非常方便，建議台鐵車班可以再多一點。

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