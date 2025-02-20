為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    人口增＋演唱會加持 台鐵新左營站去年營收破5億

    台鐵新左營站與高鐵左營站、高雄捷運共構，是大高雄目前最具轉乘機能的交通樞紐。（記者王榮祥攝）

    台鐵新左營站與高鐵左營站、高雄捷運共構，是大高雄目前最具轉乘機能的交通樞紐。（記者王榮祥攝）

    2025/02/20 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄唯一三鐵共構的台鐵新左營站，去年度總營收達到五億四百一十七萬餘元，進出站總數則為四百五十六萬餘人次，雙雙創下車站啟用十九年來新高紀錄。

    新左營站長陳明助分析收入與運量成長原因，主要是左營、楠梓人口持續增加，以及世運主場館演唱會效益，吸引大批乘客；他透露新左營站今年會嘗試參與左營萬年季活動，讓台鐵成為社區好夥伴。

    立委李柏毅認為，新左營站擁有與高鐵、高雄捷運三鐵共構優勢，加上既有商業空間及車站周邊發展趨勢，展現無限潛力；他同時鼓勵三個鐵道系統之間的連通道要更便捷，擴大人流效益。

    台鐵新左營站與高鐵左營站同時規劃興建，台鐵新左營站於二○○六年十二月營運，高鐵左營站則於二○○七年通車，加上高雄捷運設站，是目前高雄市唯一三鐵共構的交通樞紐。

    高鐵先前公布左營站去年運量首度破千萬人次，台鐵新左營運量去年也飆至四百五十六萬餘人次，客運收入達到五億四百一十七萬餘元。通勤族陳先生說，搭台鐵到新左營後再轉搭捷運到市區，非常方便，建議台鐵車班可以再多一點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播