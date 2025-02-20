白埔產業園區環評過關 高市府︰兼顧生態

森林城市協會理事長莊傑任憂心，白埔產業園區計畫會破壞環頸雉、草鴞等保育類鳥類棲地。（記者陳嘉怡攝）

2025/02/20 05:30

〔記者陳嘉怡、洪定宏／綜合報導〕因應南部半導體Ｓ廊帶發展，高雄市規劃白埔產業園區發展為半導體製造專區，環境部昨日召開環評大會審查，生態團體憂心會破壞環頸雉棲地；高雄市府承諾加強營造環頸雉棲地與監測。全案通過環查。

生態團體憂心衝擊環頸雉棲地

開發單位高雄市政府表示，「白埔產業園區設置計畫」約八十八公頃，主要用地為台糖白埔農場，預計引進電子零組件、電子產品及光學製品、半導體產業，預估將創造四五○○個就業機會，年產值約三千億元。

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不過，森林城市協會理事長莊傑任指出，此計畫會破壞卅五公頃的營造森林，二．五萬棵樹遭殃，造成環頸雉、草鴞等六種保育類鳥類的棲地消失，建議縮小開發範圍、避開棲地；此計畫因開發填土，將導致淹水重災區的下游更加嚴重。

環評委員指出，在滯洪量不變的前提下，應以保留原有林相為原則，調整滯洪池位置、形狀，避免環頸雉棲地破碎化，並進行棲地營造、監測。

針對砍樹質疑，高市府表示，園區內會種樹達到七千株，區外則補植二萬多株；關於環頸雉棲地營造建議，承諾會比照辦理。經發局長廖泰翔會後表示，希望今年第二季完成園區設置，不便透露台積電是否進駐。

此外，中油公司「洲際液化天然氣接收站」開發案去年底環評過關，高市府昨天舉辦海岸利用管理公聽會，環團要求市府海洋局嚴審把關，海洋局解釋，民眾的意見蒐集後，送內政部審查，對於影響市民權益部分，海洋局也會提出意見。

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