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    旗山老街遊客 去年銳減逾百萬人次

    旗山老街觀光人潮銳減百萬，地方研判主因是去年連假變少。（記者黃佳琳攝）

    旗山老街觀光人潮銳減百萬，地方研判主因是去年連假變少。（記者黃佳琳攝）

    2025/02/20 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾獲「全台最強老街」殊榮的旗山老街，去年觀光人潮銳減逾百萬人次，地方研判，前年三天以上連續假期達九個，但去年連假僅四個，影響旗山老街遊客數，今年連假有六個，且農曆春節九天連假期間老街每天滿滿人潮，相信今年遊客數不會比去年少。

    最強老街讓人 地方研判因連假變少

    據交通部觀光署統計，二○二三年全台老街「吸客冠軍」是旗山老街，共有八百一十七萬人次到訪，堪稱「全台最強老街」，但去年整年旗山老街的觀光人潮卻下滑到七○五萬人次，遠低於鹿港老街的一千七百卅萬人次，讓人好奇旗山老街「發生什麼事」。

    春節天天湧人潮 公所︰今年會回升

    旗山區長莊家柔表示，旗山老街平日人潮並不多，近年隨著短影音平台和社群媒體的行銷宣傳，吸引無數美食饕客造訪，外縣市遊客通常會把旗山老街設為造訪東高雄的「中繼站」，並安排前往美濃、六龜、桃源等處，停留天數至少兩天以上，去年連假變少，遊客數當然下滑。

    來自台中的石姓遊客說，旗山老街有其特色，但大眾運輸並不方便，沒開車的遊客不容易前往。

    市府攜手台糖、商圈 修糖廠推遊程

    為了挽救觀光人潮，高雄市政府與台糖公司攜手合作，修復台灣糖業百年歷史軌跡的旗山糖廠，並設立旗糖農創園區，園區內匯聚眾多特色商家與文化體驗，增加民眾造訪旗山的新選擇。

    此外，高市府觀光局也攜手「大高雄市觀光商圈總會」及「東高雄觀光產業聯盟」，推出「東高慢遊」活動，將涵蓋那瑪夏賞螢小旅行和六龜溫泉探訪等活動，盼吸引國旅和外籍遊客目光，體驗東高雄觀光的多元魅力。

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