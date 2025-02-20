《高雄》台39線南延動土 強化橋科交通

台39線南延計畫，高雄市道186線往南至橋科1-2號道路1.4公里，列為優先開闢路段，預計2027年6月完工。（記者蘇福男攝）

2025/02/20 05:30

南部半導體S廊帶最重要縱貫道路 橋科優先段預計2027年完工

〔記者蘇福男／高雄報導〕台卅九線高鐵橋下道路南延線橋科優先路段昨天動土，高雄市長陳其邁表示，台卅九線未來將從台南沙崙段直接貫通高雄楠梓產業園區，可說是南部半導體Ｓ廊帶最重要的縱貫直通道路。

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陳其邁籲立院朝野協商 助建設

但陳其邁也語重心長表達憂慮，擔心立法院總預算案的凍結及刪減，將影響建設執行，呼籲朝野政黨為地方建設與人民福祉進行協商，不分黨派帶領國家穩定前行。

動土典禮昨天在燕巢區中安路與高鐵橋下交叉口舉行，包括陳其邁、交通部政務次長陳彥伯、公路局長陳文瑞、各級民代均到場。

南延線總長20公里 經費估200億

台卅九線北段原為改善高鐵聯外交通，北起台南市台廿線、南至高雄市台廿八線，總長逾十八公里，於二○○六年通車。由於南部半導體Ｓ廊帶建置，台卅九線規劃南延線計畫，將從阿蓮台廿八線往南延伸至仁武區水管路，總長約二十公里，總經費約二百億元。

為配合橋科開發進度，行政院將台卅九線高市道一八六線往南至橋科一—二號道路共一．四公里，列為優先開闢路段，總經費約卅億元，其中，南工區四百公尺路段預計今年底完工，北工區一公里路段預計二○二七年完工。

連結5大園區 打通東高雄科技走廊

陳其邁受訪表示，台卅九線南延將串聯高雄科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區及楠梓科學園區，形成「東高雄科技新走廊」，不僅緩解阿蓮、岡山、燕巢、大社及仁武等區域交通壓力，更具有產業戰略意義，可說是南部半導體Ｓ廊帶最重要的縱貫直通道路。

目前台積電在高雄建廠進度，陳其邁說，P1、P2建廠或裝機進度都超前，P4、P5廠正進行環評。

台39線高鐵橋下道路延伸線橋科優先路段，昨天舉行動土典禮。（記者蘇福男攝）

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