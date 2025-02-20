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    首頁　>　生活

    桃園漫畫人才培育 明成果展

    2025/02/20 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府文化局辦理「桃園漫畫人才培育計畫」，第一屆成果展明起至三月二日在「淘動漫」（桃園區中華路八號）展出學員作品，包括呈現桃園千塘之鄉美名的「落水」、描繪無障礙特色平鎮雙連坡射箭場的「箭過青春」等，歡迎漫畫創作者、同好來觀摩欣賞。

    文化局長邱正生表示，這項計畫是去年首次舉辦，吸引全國六十四件作品參賽，最終十五人獲選為學員參加培訓，邀來國內外知名漫畫家與產業專家擔任講師，包括日本線上漫畫平台總編輯手塚憲一、分鏡設計大師曾建華、角色塑造專家湯翔麟、劇本創作導師東默農，引導學員精進故事節奏、畫面表現與角色塑造等面向。

    計畫設計「導師陪伴制」，由三位導師黃俊維、林玉琴、夏宜嵐，給予學員於遇到創作瓶頸時具市場導向的建議等，學員則將學習所得運用在自己的作品中，展現更成熟的畫技與故事情節。

    學員作品多以桃園文化歷史與地方特色為靈感來源，例如「落水」以桃園「千塘之鄉」美名來發想，將埤塘的水鄉文化與神靈傳說，結合成動人的故事。

    此外，「箭過青春」則是描繪平鎮區雙連坡射箭場，是孕育許多帕運射箭國手的練習場地之一，象徵追逐夢想而不斷挑戰自我的精神。

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