機捷早班直達加班車 228連假增停2站

2025/02/20 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園大眾捷運公司今年春節期間專案試辦機場捷運直達車提早發車服務出國旅客，觀察旅運量後發現確有眾多搭乘需求，二月三日起延長試辦，昨天宣布二月廿七日起，清晨五點卅分從A1台北車站發出的直達加班車，將增加停靠A3新北產業園區站及A8長庚醫院站，服務更多出國及通勤旅客。

桃捷公司表示，機捷實施的早班直達加班車深受旅客肯定，二月份平均每班車服務近七十名旅客，單日最大運量達九十二人次，因新北市及龜山地區的居民反映希望可以享受這項優化服務，經評估系統安全及營運量能，決定將原本直達機場的加班車增加停靠A3及A8站。

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依規劃於清晨五點卅分從台北車站發車，新北產業園區站五點四十分發車、長庚醫院站五點五十二分發車，A12第一航廈站六點七分發車、六點九分抵達A13第二航廈站；配合早班直達加班車運行模式，台北車站及新北產業園區站將提早於清晨五點開站，長庚醫院站與機場第一、二航廈站提早於五點卅分開站。

二二八的三天連假預計有一波出國旅遊潮，桃捷公司說，將觀察專案試辦成效，在系統穩定、安全無虞的前提下，依旅運需求持續加班直達車。

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