台灣燈會開漳聖王持棒球 為經典賽台灣隊加油

棒球經典賽即將開打，台灣燈會宗教區「開漳聖王持球主燈」為台灣隊應援 。 （記者李容萍攝）

2025/02/20 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕二○二五世界棒球經典賽資格賽明天開打，桃園景福宮在台灣燈會「福光滿意讚︱宗教燈區」打造「開漳聖王持球主燈」，聖王左手握棒球，右手比出「好球」手勢，寓意守護球隊，祈願球員們能發揮最佳表現；明晚六點卅分燈區還有打卡送好禮活動，邀民眾應援台灣英雄延續「TEAM TAIWAN」的奪冠感動。

比出好球手勢 祈願球員表現佳

景福宮主委簡征潭說，開漳聖王與棒球界有著特別緣份，統一獅棒球隊在桃園球場參加冠軍賽前，曾特地參拜開漳聖王，結果當天順利贏得比賽，最終奪得總冠軍，這段經歷也影響後來樂天桃猿隊總教練洪一中，每每在重要比賽或開賽前，都會帶領球隊參拜開漳聖王。

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機捷高鐵桃園站 設疫苗接種站

另外，裝置在第二展區「城市聚光燈」亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳上方九公尺高的「進擊的巨人」，九日現蹤後，在各大社群平台引發洗版熱潮；市府觀光旅遊局廿二日下午四點加碼舉辦「調查兵團集合」，身上服飾有指定圖案，到場就可獲得主題徽章（有八款），限量三百名。

趁著燈會，衛生局即日起至廿三日下午五點至晚上八點，在桃園機場捷運A18高鐵桃園站四號服務站的救護站設置疫苗接種站，民眾施打COVID-19 JN.1及流感疫苗，完成接種者加贈蹓蹓蛇提燈，每日限量二百個及市集抵用券八十元，送完為止。

市警局昨也在台灣燈會現場舉辦「打詐儀錶板」宣傳，公布全市一月受理詐欺案件一五五六件，財損九億八千萬餘元，數字雖呈現下降趨勢，但投資詐騙手法仍常使民眾誤入陷阱，現場邀來謝姓火舞者，分享出國工作遭詐騙淪落詐騙園區經驗，期盼提升全民防詐意識。

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