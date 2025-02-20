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    水質加嚴管制 桃園3河川納優先名單

    環局在南崁溪上遊設水質淨化現地處理設施。（桃市府提供）

    環局在南崁溪上遊設水質淨化現地處理設施。（桃市府提供）

    2025/02/20 05:30

    南崁溪、老街溪、社子溪 強化重金屬超標與中重度污染測站管制

    〔記者周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕環境部規劃未來四年推動廿處水體劃設水質加嚴管制區，並從中設置卅個監測站，針對重金屬超標與中重度污染測站實施強化管制，選定八條優先河川流域，桃園市就佔了三條，包括南崁溪、老街溪、社子溪，對此，市府環保局昨指出，細部規劃尚未定案，將配合環境部辦理，中央、地方通力合作，逐步改善河川水質。

    環境部優先鎖定全國8條溪流

    環境部前天公布全國三○三個水質測站去年監測結果，嚴重污染測站共七站，是歷史新低，水質最差的前二名為雲林縣新虎尾溪蚊港橋測站、高雄市二仁溪古亭橋測站，導因於畜牧廢水污染。

    桃園市內雖無嚴重污染測站，不過，環境部公布要新劃設水質加嚴管制區、新設測站等政策及措施，且今年優先鎖定的八條溪流裡，南崁溪、老街溪、社子溪就位於桃園市內，都是屢傳事業廢水污染的溪流，不容輕忽。

    環局施作5處公共污水下水道

    環保局水質保護科長林志勇表示，市府為了改善這三條溪流的水質，推動五處公共污水下水道系統工程，分別是南崁溪三處與另兩條溪流各一處，針對關鍵河段或支流排水，也完成十處水質淨化現地處理設施，分別在南崁溪七處、老街溪三處。

    林志勇說，環保局針對事業廢水部分，透過IoT水質感測器、AI水質辨識系統，推動事業稽查管制強化作業，也將於今年度修正南崁溪重金屬銅排放總量加嚴管制作業，加強輔導事業執行廢水中銅資源回收再利用等作業，降低重金屬污染排放量，對於環境部將推動水質加嚴管制區政策，將全力配合，盼能逐步改善市內的河川水質。

    河川污染加嚴管制的方式有二，一種是單純放流水加嚴，另一種是劃定總量管制區進行加嚴，就桃園市而言，是將目前南崁溪總量管制區（銅）排放標準加嚴修訂。

    環局人員在AI水色辨識監控中心，監控河川水質狀況。（桃市府提供）

    環局人員在AI水色辨識監控中心，監控河川水質狀況。（桃市府提供）

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