原鄉首創 霧台自發培育部落研究員

2025/02/20 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕創全國五十五個原鄉首例，屏東縣霧台鄉自發性推動部落研究員計畫，經去年培訓課程與田調後，包括鄉長巴正義在內的十三人昨獲頒部落研究員證書；立委伍麗華表示，霧台鄉自籌經費，落實在地人才培育模式，值得肯定，將建請中央協助推廣到全國原鄉。

霧台鄉公所表示，霧台鄉是西魯凱族群最大的聚居地，建築、服飾、工藝及日常生活處處展現著魯凱文化的深厚底蘊，為保存與傳承魯凱文化，有了「部落研究員計畫」，將博物館研究員的學術專業精神轉化為深耕在地的文化行動。

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霧台鄉公所編列五十萬元經費推動該計劃，去年起舉辦培訓課程與石板屋聚落踏查，由成大考古研究所教授台邦．撒沙勒、中山大學社會學系副教授巴清雄等人指導，參與的部落研究員歷時近半年，針對各自研究主題進行深入田野調查與紀錄，昨天舉辦成果發表會。

霧台鄉長巴正義表示，部落研究員計畫的核心精神在於「在地詮釋與公民參與」，族人不但能深化對自身文化的理解與認同，更能培養文化自覺與自信，參與者成功記錄下部落的歷史文化、傳說故事、音樂歌謠及傳統智慧。

立委伍麗華表示，在地知識應該要從在地人的話語權開始，霧台鄉公所自發性培育部落研究員，希望這樣的模式能在中央協助下推廣到全國各地。

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