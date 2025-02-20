台東鳳梨釋迦清潔機 介殼蟲除光光

農業部台東農改場研發新型鳳梨釋迦果實清潔機，可百分百去除介殼蟲。（記者楊媛婷攝）

2025/02/20 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕為避免鳳梨釋迦出口後遭檢出介殼蟲，農業部台東農業改良場研發新型鳳梨釋迦果實清潔機，每小時可處理逾一千二百顆果實，介殼蟲清除率達百分百，效率為人工作業的三．三倍，可解決缺工問題並提升鳳梨釋迦外銷競爭力。

1小時處理1200顆 效率是人工的3.3倍

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台東農改場副研究員黃政龍研發新型鳳梨釋迦果實清潔機械，透過新設計的彈性夾爪抓取並轉動不同大小形狀果實，經高壓水洗、次氯酸水淋洗、高壓氣吹等多道程序，讓果實歷經除蟲、清潔、殺菌、吹乾水分處理就可裝箱。

黃政龍表示，該機械一小時可處理至少一千二百顆鳳梨釋迦，介殼蟲清除率達一百％，以廿呎外銷貨櫃（裝一千箱，約九千顆鳳梨釋迦、共六噸）為例，只需要三名人力、花七，五小時就可完成去蟲清潔程序，與過去相比，整體效能提升三倍以上，另該機械也試清潔一百噸的鳳梨釋迦，經處理後都無介殼蟲。

台東農改場場長陳信言表示，相比舊型機械是水洗與氣吹風乾分開，新型清潔機清洗與吹乾合一，還有果實不易掉落損傷、穩定性高、小巧簡潔、密封性佳等優點，機械運行時的發生的聲響也僅八十五分貝，還增加殺菌功能，機體本身邊緣平整，方便安裝隔離紗網，可有效分區管理防止昆蟲進入包裝區，一台整套含配件價格約一百八十萬元，適合各種不同規模的集貨場使用，已經技轉，並有業者下訂。

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