為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台南》將軍、佳里、西港胡蘿蔔 傳春雨受災

    首波春雨造成台南胡蘿蔔損傷。（記者楊金城攝）

    首波春雨造成台南胡蘿蔔損傷。（記者楊金城攝）

    2025/02/20 05:30

    〔記者楊金城、吳俊鋒／台南報導〕將軍、佳里、西港胡蘿蔔就要收成，傳出元宵節首波春雨造成胡蘿蔔田積水，導致裂果損傷、葉子變黃枯萎影響生長，相關產地公所已展開查報，通報農業局了解災情。

    佳里區栽種一百公頃胡蘿蔔，區長林耿漢昨天指出，會勘發現胡蘿蔔確有受水害跡象，實際受災情形、面積須再調查通報農業局，農民如有受災可向公所通報；有農民隨便挖出廿根胡蘿蔔，檢視都有損傷。

    「胡蘿蔔的故鄉」將軍區栽種一八五公頃胡蘿蔔，區長許博森指出，公所速報損害面積廿五公頃、損害程度二成（換算面積為五公頃），將持續查報。西港區栽種胡蘿蔔八十公頃，大多在後營、金砂一帶，也有農民反映胡蘿蔔受雨災損傷。區長李鴻裕說，本週陸續有農民反映腐爛問題，受損情形有待進一步了解

    黃姓農民指出，最怕胡蘿蔔田積水，造成快要採收的胡蘿蔔裂果、腐爛，另因雨後出太陽，不少胡蘿蔔葉變黃「趴倒」，因葉子枯萎無法再光合作用，將導致胡蘿蔔根部腐爛。

    此外，山區芒果進入早花期，加上雨後濕度較高，台南區農業改良場呼籲要特別留意炭疽病、蒂腐病、白粉病與畸形病的發生，同時田間小黃薊馬密度也有上升趨勢，提醒適時用藥防治，以確保日後收成與品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播