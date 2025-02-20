《台南》將軍、佳里、西港胡蘿蔔 傳春雨受災

首波春雨造成台南胡蘿蔔損傷。（記者楊金城攝）

2025/02/20 05:30

〔記者楊金城、吳俊鋒／台南報導〕將軍、佳里、西港胡蘿蔔就要收成，傳出元宵節首波春雨造成胡蘿蔔田積水，導致裂果損傷、葉子變黃枯萎影響生長，相關產地公所已展開查報，通報農業局了解災情。

佳里區栽種一百公頃胡蘿蔔，區長林耿漢昨天指出，會勘發現胡蘿蔔確有受水害跡象，實際受災情形、面積須再調查通報農業局，農民如有受災可向公所通報；有農民隨便挖出廿根胡蘿蔔，檢視都有損傷。

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「胡蘿蔔的故鄉」將軍區栽種一八五公頃胡蘿蔔，區長許博森指出，公所速報損害面積廿五公頃、損害程度二成（換算面積為五公頃），將持續查報。西港區栽種胡蘿蔔八十公頃，大多在後營、金砂一帶，也有農民反映胡蘿蔔受雨災損傷。區長李鴻裕說，本週陸續有農民反映腐爛問題，受損情形有待進一步了解

黃姓農民指出，最怕胡蘿蔔田積水，造成快要採收的胡蘿蔔裂果、腐爛，另因雨後出太陽，不少胡蘿蔔葉變黃「趴倒」，因葉子枯萎無法再光合作用，將導致胡蘿蔔根部腐爛。

此外，山區芒果進入早花期，加上雨後濕度較高，台南區農業改良場呼籲要特別留意炭疽病、蒂腐病、白粉病與畸形病的發生，同時田間小黃薊馬密度也有上升趨勢，提醒適時用藥防治，以確保日後收成與品質。

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