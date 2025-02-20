《台南》分類不同 八寶彬圓仔惠掀商標戰

「八寶彬圓仔惠」因商標權分類不同，國華店與金華店再起爭執。（記者王捷攝）

2025/02/20 05:30

〔記者王捷／台南報導〕首家米其林必比登推薦的剉冰「八寶彬圓仔惠」國華店，去年與創始人呂宸慧經營的金華店，因外送平台商標權鬧上法庭，這個月呂宸慧將在東區開新店，兩店再起爭執，引起消費者關注，不懂雙方爭論什麼，其實兩間店是用同面招牌註冊商標，國華店商標強調「店面」服務、金華店則是「產品」，雙方都不能沒有對方。

「八寶彬圓仔惠」是呂宸慧約一九九六年創辦，招牌中的「惠」是她的小名，而「彬」是她過世的前夫，因離婚後她受到三哥、三嫂照顧，呂宸慧為答謝兄嫂，將「商標」移轉給目前國華店的負責人、三嫂張秀美，但這個商標權是分類在四十二類，強調餐飲服務。

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42類強調餐飲服務 29、30類強調產品

國華店是於二○○一年註冊四十二類，將商標權用於「店面」，例如餐飲店、冷飲店與小吃店提供的服務，而創始人呂宸慧的女兒黃筠堤，則是於二○一八年替金華店用同個招牌圖案申請廿九、卅類的商標，強調「產品」的商標權，包含冰、冰品、八寶冰，豆花、八寶粥、圓仔湯、燒仙草。

去年，創始人的金華店上架外送平台，兩家店因商標權鬧上法庭，爭執的重點是，金華店註冊「產品」的商標，是否侵犯國華店的「店面」商標權？二審逆轉判黃筠堤侵權，要求金華店退出外送平台市場。

此外，二審法官還強調，金華店取得「產品」的註冊，無法經營「店面」提供餐飲服務，但反過來說，國華店的商標權不包含豆花、仙草凍還有冰品，雙方的商標權範圍不同。

台南的阿霞飯店也有類似狀況，接班人分別在同面招牌下，三代吳建豪持有四十三類的「店面」商標，二代的堂姑吳青蓉持有卅五類的「網購」商標，兩代也因商品販售的界線曾對簿公堂，目前官司還在進行中。

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