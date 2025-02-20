《台南》虱目魚獲百萬訂單 首櫃出口澳洲

台南市長黃偉哲（右起）、鮮饌總經理洪志民、台南市農業局長李芳林見證漁產品裝櫃啟運。（記者楊金城攝）

2025/02/20 05:30

〔記者楊金城／學甲報導〕學甲鮮饌國際有限公司接獲澳洲百萬虱目魚漁產品訂單，昨天裝櫃出關，成為今年台灣第一櫃到澳洲的水產品，市長黃偉哲期許南市水產品不只在澳洲插旗，更要建立灘頭堡，打開外銷澳洲市場。

鮮魚粥、魚皮、魚板等1810箱

鮮饌總經理洪志民說，去年九月參加澳洲墨爾本食品展後接到訂單，首櫃外銷虱目魚鮮魚粥、魚皮、魚板等商品一八一○箱到澳洲，直接與澳洲供應商接洽，並未透過貿易商，三年前進軍美國市場後，三月將再參加美國食品展，持續努力開拓美國市場。

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黃偉哲指出，去年九月補助與鮮饌契作的台南市友善養殖漁產生產合作社參加墨爾本食品展後，獲得第一張訂單銷往澳洲，澳洲是水產大國，台南虱目魚加工商品能打進澳洲市場非常不容易，相信上架後必定造成搶購熱潮，希望將來有更多農漁團體及業者進軍澳洲，繼續擴展台南農漁特產行銷版圖，並進一步銷往紐西蘭和美國。

漁產插旗南半球 市長、議員見證

黃偉哲、學甲區長張明寶及市議員謝舒凡、蔡秋蘭、方一峰、蔡蘇秋金等人，昨天到場參與封櫃啟運，共同見證台南優質漁產品首次插旗南半球。

台南市農業局長李芳林表示，台南市規劃八處漁業養殖生產區，更有七座漁港，年產七萬六千公噸漁獲、產值高達八十五億元，未來農業局將秉持「立足國內、放眼國際」理念，持續與國內大型通路商合作辦理漁產行銷活動，除打造台南產地優質品牌形象外，更積極輔導農漁業者參加各項國際食品展，提升生產技術並開拓全球通路，增加農漁民收益。

學甲鮮饌國際有限公司接獲澳洲百萬虱目魚漁產品訂單，昨天裝櫃啟運。（記者楊金城攝）

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