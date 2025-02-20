《台南》日供台積8千噸水 仁德再生水廠將完工

仁德再生水廠目前試俥運轉中，預計今年第一季即可完工啟用。（市府提供）

2025/02/20 05:30

預計第1季啟用 首創以水換水模式達到水資源循環再利用目標

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市仁德再生水廠工程總經費近十億元，已接近完工，目前試俥運轉中，預計今年第一季完工啟用，屆時透過全國首創的「以水換水」模式，南科台積電將可再增加每日約八千噸供水，以「一滴水至少用兩次」為原則，達到水資源循環再利用的目標。

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全市有7座水資源回收中心

水利局表示，南市目前有安平、仁德、虎尾寮、永康、官田、柳營及安南七座水資源回收中心，每天可產出經二級處理後的回收水一萬八千噸，目前廿四小時開放民眾自由取水，供灑掃、防塵及澆灌之用，每天約取用四千多噸，其餘則放流，民眾如有需要可前往各水資源回收中心取用。

為了讓水資源可以永續再利用，南市水利局與經濟部水利署第六河川分署昨天簽署合作意向書，攜手推動仁德水資源回收中心回收水的再利用，由六河分署取用仁德水資源回收中心的回收水用於當地工程灑掃、澆灌之用。

永康、安平再生水廠專供高科技製程

水利局表示，為減少對環境開發造成衝擊及推動仁德水資源回收中心放流水回收再利用，南市除已完成兩座「專供高科技廠商製程使用」的永康再生水廠及安平再生水廠外，持續推動建置第三座「仁德再生水廠」，預計今年完工後，由仁德再生水廠就近提供仁德的奇美實業每天八千噸再生水，奇美省下的八千噸自來水用量，提供給南科台積電使用，台積電負擔再水生的費用，奇美則負擔原本的自來水費用。

水利局表示，仁德再生水廠工程總經費九．八一億元，預計今年第一季完工啟用，未來每日預計可提供八千噸再生水供應量。仁德再生水廠是國內首座以換水方式提供再生水資源，採用仿碳交易概念延伸，開創「以水換水」模式，以「一滴水至少用兩次」為原則，未來再生水使用範圍將可擴大，不再限定於過往特定地區供應方式，此模式讓再生水推動邁入新紀元。

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