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    中科二期最大地主 興農球場與會員球證賠償未解決

    興農高爾夫球場。（記者陳建志攝）

    興農高爾夫球場。（記者陳建志攝）

    2025/02/20 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕中科台中園區擴建二期計畫持續，中科管理局並一再表示第一季交地給台積電的時間未變，不過昨天傳出，因最大地主的興農高爾夫球場，與會員間的球證賠償問題遲未解決，興農球場會員權益促進會認為中科管理局未做好溝通協調，為維護會員權益，決定廿四日前往中科抗議表達訴求。

    第一季交地給台積電時程不變

    對於興農球場會員要到中科抗議，中科管理局表示，目前不便回應，但強調中科台中園區擴建二期取得土地時程仍按進度進行，今年第一季如期交地給台積電的時程仍未改變。

    據了解，中科台中園區擴建二期總開發面積八十九．七五公頃，其中，興農高爾夫球場就占六十七公頃，比例約達七十六％，經多次協調，已繳交協議價購同意書，但何時能實際完成價購簽約仍未定案。

    興農球場會員權益促進會會長陳永豐昨天表示，會員原本是配合國家政策支持中科開發，但既然權益遭漠視無法賠償，則希望替台中民眾「保留綠地」，將在廿四日前往中科抗議，誓死捍衛會員權益，並強調經過會員討論，原本一張球證希望賠償一八○萬，但參考台中其他球場後，決定球證回收價調漲至每張三二○萬元。

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