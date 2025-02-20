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    陳駿季勘災太平枇杷 公告為現金救助

    受去年康芮颱風影響，台中枇杷減產至少2成。 （記者陳建志攝）

    受去年康芮颱風影響，台中枇杷減產至少2成。 （記者陳建志攝）

    2025/02/20 05:30

    每公頃補助10萬 同時推出低利貸款

    〔記者陳建志／台中報導〕台中枇杷生產面積達六一九公頃，太平、新社是主要產區，不過受到去年開花期高溫，還有康芮颱風影響，造成產量減少，民進黨立委何欣純昨天邀請農業部長陳駿季，到太平枇杷園區實際了解災損情形，並在昨天公告台中市為枇杷農業天然災害現金救助地區，每公頃補助十萬元，還推出低利貸款等措施協助農民降低損失。

    去年開花期 康芮颱風襲擊

    農業部長陳駿季昨在農糧署、立委何欣純、市議員張玉嬿、太平區農會總幹事余文欽等人陪同下，前往太平大湖桶枇杷園區了解枇杷災損情形，強調去年康芮颱風來襲後，同仁即發現台中枇杷相關受損情形，這幾個月一直注意生產狀況。

    陳駿季表示，枇杷是不好照顧的水果，開花要在適當的溫度，今年產量確實受到颱風影響，現場也摸了摸用紙袋套著的枇杷枝栽，發現裡面果實比較小且數量不多，產量確實受影響，經過調查已達到天然災害救助標準，感謝何欣純委員反映，昨晚已經公告台中市為枇杷農業天然災害現金救助地區，每公頃補助十萬元。

    農糧署表示，台中市枇杷種植面積六一九公頃，其中新社、太平兩區就有五四四公頃，經調查後平均損害程度達到廿三％，依農產業天然災害救助作業標準，勘查結果損害程度達廿％的農產物品項，會陳報辦理現金救助及低利貸款。

    何欣純說，太平、新社是枇杷主要產區，去年康芮颱風來襲時正值枇杷開花期，因風雨致災導致「酥花」情況嚴重，感謝農業部核定現金補助，對農民不無小補，太平枇杷節下月登場，拜託大家多來太平選購枇杷，支持農民。

    農業部長陳駿季（左二）、立委何欣純（右二）昨前往太平了解枇杷災損情形。（記者陳建志攝）

    農業部長陳駿季（左二）、立委何欣純（右二）昨前往太平了解枇杷災損情形。（記者陳建志攝）

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