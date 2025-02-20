台中新光三越外牆危險物未清除 市府再罰30萬

新光三越氣爆第7日，現場圍起封鎖線，但外牆仍有危險物垂掛，市府再度開罰最重30萬元。（記者廖耀東攝）

2025/02/20 05:30

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳、張瑞楨／台中報導〕新光三越因氣爆造成建物部分外牆毀損且附掛物有剝落、危及公安疑慮，都發局限期須在十八日完成有立即性危險物清除，新光三越啟動清除，但現勘外牆仍有危險物未清除，再度開罰最重三十萬元，並要求七日內改善，若屆期仍未清除完畢，將連續開罰，新光三越坦承未完全清理完成，會依照規定進行，會儘速完成清理。

檢察官昨勘查現場 仍無法釐清主因

台中地檢署檢察官昨天再度勘查現場，但因損害嚴重，部分證人受傷尚無法偵訊，累計傳喚廿二人，無人轉列被告，也尚無法釐清爆炸主因，中檢強調積極偵辦中。

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都發局表示，新光三越外牆仍有危險垂掛物，限期於二月二十五日內改善，新光三越營業本部副本部長謝英明昨天則坦承，未完全清理完成，接受市府的裁罰，不會迴避，但事發點在十二樓，有施工上的難度，因此利用吊車搶險危害部份先拆下，其他有難度部份，會依照規定進行，會儘速完成清理。

又一賣場餐廳廚房有缺失

另外，市府連日針對全市大型商場及量販店進行聯合稽查，發現又一賣場大墩食衣生活廣場「餐廳廚房防火區劃、消防設備」有缺失，依違反建築法，開罰六萬到三十萬，累計至少八家有缺失。

澳門籍一家七口四代祖孫路過遭氣爆掉落物砸中，造成二死五傷，其中二歲孫女頭部重創開刀，生命跡象持續保持穩定，腦壓也持續降低；另一名重傷的二十四歲姜姓樓管也清醒，但身體仍虛弱。

市府聯合稽查發現一大賣場「餐廳廚房防火區劃、消防設備」有缺失。（市府提供）

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