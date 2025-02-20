為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中新光三越外牆危險物未清除 市府再罰30萬

    新光三越氣爆第7日，現場圍起封鎖線，但外牆仍有危險物垂掛，市府再度開罰最重30萬元。（記者廖耀東攝）

    新光三越氣爆第7日，現場圍起封鎖線，但外牆仍有危險物垂掛，市府再度開罰最重30萬元。（記者廖耀東攝）

    2025/02/20 05:30

    〔記者蔡淑媛、蘇金鳳、張瑞楨／台中報導〕新光三越因氣爆造成建物部分外牆毀損且附掛物有剝落、危及公安疑慮，都發局限期須在十八日完成有立即性危險物清除，新光三越啟動清除，但現勘外牆仍有危險物未清除，再度開罰最重三十萬元，並要求七日內改善，若屆期仍未清除完畢，將連續開罰，新光三越坦承未完全清理完成，會依照規定進行，會儘速完成清理。

    檢察官昨勘查現場 仍無法釐清主因

    台中地檢署檢察官昨天再度勘查現場，但因損害嚴重，部分證人受傷尚無法偵訊，累計傳喚廿二人，無人轉列被告，也尚無法釐清爆炸主因，中檢強調積極偵辦中。

    都發局表示，新光三越外牆仍有危險垂掛物，限期於二月二十五日內改善，新光三越營業本部副本部長謝英明昨天則坦承，未完全清理完成，接受市府的裁罰，不會迴避，但事發點在十二樓，有施工上的難度，因此利用吊車搶險危害部份先拆下，其他有難度部份，會依照規定進行，會儘速完成清理。

    又一賣場餐廳廚房有缺失

    另外，市府連日針對全市大型商場及量販店進行聯合稽查，發現又一賣場大墩食衣生活廣場「餐廳廚房防火區劃、消防設備」有缺失，依違反建築法，開罰六萬到三十萬，累計至少八家有缺失。

    澳門籍一家七口四代祖孫路過遭氣爆掉落物砸中，造成二死五傷，其中二歲孫女頭部重創開刀，生命跡象持續保持穩定，腦壓也持續降低；另一名重傷的二十四歲姜姓樓管也清醒，但身體仍虛弱。

    市府聯合稽查發現一大賣場「餐廳廚房防火區劃、消防設備」有缺失。（市府提供）

    市府聯合稽查發現一大賣場「餐廳廚房防火區劃、消防設備」有缺失。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播