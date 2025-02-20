台中新光三越氣爆 綠議員批市府怠惰管理

新光三越營業本部副本部長謝英明表示，將先動用吊車將搶險危害部份先拆下，其他有難度部份，會依照規定進行，會儘速完成清理。（記者廖耀東攝）

2025/02/20 05:30

指市府審核只是橡皮圖章 長年放任 副市長黃國榮：一切依法

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越中港店（台中店）氣爆案造成重大傷亡，市議員江肇國、張家銨、周永鴻質疑，市府都發局資料顯示，該店於市長盧秀燕任內共送件三十八次室內裝修申請，但為何唯獨這次氣爆現場的裝修沒有申請？議員也痛批有申請的案件中，市府審核也只是橡皮圖章，面對大型的賣場百貨，市府長年放任，怠惰管理是這次悲劇的主因之一。

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都發局表示，新光三越公司二○一八年迄今計申辦三十八案室內裝修許可及工期等，均依規定辦理，至於裝修施工工期，也均依規定辦理最長核給一年；副市長黃國榮表示，他相信都發局一切依法、依程序去辦理，絕對沒有怠惰。

這次未送件 議員促檢調徹查

議員張家銨指出，新光三越歷年裝修都有申請，為何此次裝修規模更甚以往，卻反而沒有申請，其背後究竟有什麼不可告人原因？市府與檢調單位都有責任徹查到底，還原事實真相。

議員江肇國也批評，新光三越過去六年內共有三十八次裝修案，平均一年多達六次，工期最久的長達一年多，明明每天都在營業，根本沒有看過百貨公司內頻繁地圍起圍籬，來區隔施工範圍和消費空間；所謂的室內裝修申請早淪為橡皮圖章，施工過程根本沒人管，現場無人稽查，市府完全放任不管，任由民眾在工地跟商場之間消費飲食，暴露在公安的風險之中。

周永鴻也指出，根據「台中市建築物室內裝修審查機構作業事項規範」，施工期以最多一年為限，新光有多次超過一年的裝修案，是市府開特權又或者對所有百貨業皆如此？此外，市府每半年應抽查至少一成的案件，但看不出有確實執行，市府監管機制形同虛設。

三人強烈要求，市府應全面檢討現行的建築裝修管理機制，尤其針對大型供公眾使用的百貨商場。

新光三越：會虛心檢討補救

新光三越營業本部副本部長 謝英明表示，開幕以來一直按照政府規定來做，她坦承這次有疏漏做不夠好，會虛心檢討補救。

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