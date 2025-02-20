雲林麥寮六輕風電計畫 環評過關

2025/02/20 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕雲林麥寮地區冬季風力強勁，台塑擬在六輕園區規劃設置六座風機，環境部昨日召開環評大會審查。該案在環評初審階段時，曾一併提出興建西北土堤，但環委多次針對土堤的填築材料「水化石膏」表示疑慮，開發單位撤回土堤新建工程申請，僅保留風機新建工程，全案通過環評審查。

台塑集團規劃由麥寮汽電與台灣豐田公司共同合作開發，六部陸域風電機組發電，單機裝置容量約為四二○○瓩（kW），年總發電量約為九八二○萬度，施工期程預計一年半。

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此案於環評初審階段，原計畫名稱為「麥寮風力發電機組及西北土堤新建工程計畫」，環評委員多次指出，西北側防風砂土堤長約二公里、高約二層樓，量體過大，並且填築材料「水化石膏」尚未通過經濟部的個案再利用許可，質疑開發單位是為了水化石膏去化，要求縮減土堤開發規模。

開發單位表示，防風砂土堤主要是因麥寮地區強勁風勢夾帶濁水溪泥砂，西北防風林帶常受到季風飛砂、鹽害影響，導致植被存活率不佳，但現階段濁水溪揚塵整治成效良好，風蝕鹽害問題有所減輕，評估現階段無設置防風砂土堤的迫切性，已主動撤回防風砂土堤新建計畫，僅保留風機新建工程，另會在臨海側種植二八○○棵樹木，植栽種類為黃槿、林投或木麻黃。昨日環評大會委員未新增意見，全案通過環評審查。

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