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    首頁　>　生活

    雲林虎尾生命園區 將增設禮儀廳

    虎尾鎮公所針對惠來靜楓生命園區殯葬空間不足問題，選園區內兩地新設超過廿間禮儀廳。（記者李文德攝）

    虎尾鎮公所針對惠來靜楓生命園區殯葬空間不足問題，選園區內兩地新設超過廿間禮儀廳。（記者李文德攝）

    2025/02/20 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕 虎尾鎮惠來靜楓生命園區（惠來火葬場）為提高殯葬服務量能，公所陸續增設抽屜式冰櫃、環保金爐等，更規劃將園區內兩地設置約廿多間的禮儀廳。虎尾鎮長林嘉弘表示，園區內投入逾六千萬元建設，兩地新禮儀廳力拚年底建置到位。

    惠來靜楓生命園區占地四公頃左右，包含火葬、土葬、殯儀館、納骨塔等服務，是全縣唯一「一園化服務」殯葬場所，虎尾殯葬所長陳瑞宗指出，殯儀館有十八座小靈堂，三座禮儀廳，讓家屬能以移動式冰櫃放置大體，最多容納數達六十具，不過近年服務量增加，出現爆滿情形。

    陳瑞宗表示，為解決大體容納量能，一月底新增七十九座抽屜式冰櫃，除小靈堂可放置移動式冰櫃，其餘大體需安置於新冰櫃中，容納數增為九十七座，已有效解決爆滿問題。

    林嘉弘表示，公所規劃在園區內新建十六間全新禮儀廳，還有十間帳棚式禮儀廳，目前帳棚式已發包中，預計八月可完工，新建禮儀廳須整地，將全力加速推動中，力拚今年底前完工。

    另，麥寮鄉公所考量沿海地區治喪空間不足，橋頭生命紀念館亦將設置禮儀廳，鄉長許忠富指出，已完成規劃設計，將有十四間禮儀廳、一間大禮堂及家屬休息區等，待興辦計畫通過即可啟動工程。

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