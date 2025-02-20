雲林高中職、大學生上機車駕訓 可請公假

雲林縣府持續加碼補助）每人最高可補助二六○○元，學生還可以請公假。（記者黃淑莉攝

2025/02/20 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕有鑑於機車肇事死亡占全縣死亡車禍中近六成，雲林縣府加碼補助機車駕訓費，加上交通部公路局最高補助二六○○元，今年再協調縣內高中職、大學給予參加機車駕訓學生公假，且參加的駕訓班從三家增為六家，盼能提高參訓意願進而降低事故。

嘉義區監理所長黃萬益表示，交通部統計，機車駕訓者較未受訓者違規風險降低至五十九％、事故風險降至卅六％，可見參加駕訓確實是能讓駕駛人遠離道路風險。

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縣警局統計，去年全縣發生一萬多件交通事故，造成一萬多人死傷，其中機車事故占大宗，進一步分析機車事故肇事原因是未保持安全距離、分心駕駛、速度太快，可見駕駛行為與安全意識仍有提升空間。

雲林縣長張麗善指出，雲林鄉親使用的交通工具以機車最多，機車是「人包鐵」的危險交通工具，保護效果不足，一旦發生意外造成嚴重傷害，機車駕訓主要灌輸機車騎士安全駕駛及防禦觀念，盼能降低機車事故，交通部公路局推動機車駕訓補助每人一三○○元，為提高民眾參加意願，縣府再加碼一三○○元。

考量駕訓僅600多人 比例偏低

張麗善說，雲林監理站統計去年全縣機車考照有八七○○多人，參加駕訓只有六百多人，比例仍偏低，分析原因學生要請假或利用假日參加，且駕訓班家數少，縣府遊說駕訓班業者三家增為六家，且協調學校給予參訓學生公假。

機車駕訓班課程 共16小時

縣府交通工務局表示，機車駕訓班課程共十六小時，視學生與駕訓班課程安排狀況，非假日時段學校准予公假，歡迎年滿十八歲以上設籍雲林，或在雲林工作、就學要考機車駕照民眾踴躍參加，年齡、補助名額都沒有上限。

參加機車駕訓，雲林縣府加碼補助機車駕訓費，加上交通部公路局最高補助二六○○元。（資料照）

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