為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    境外污染物移入 嘉義空品達「紅害警示」

    受境外污染物影響，空氣品質不佳，嘉義市北園國小學生戴口罩防護。（記者林宜樟攝）

    受境外污染物影響，空氣品質不佳，嘉義市北園國小學生戴口罩防護。（記者林宜樟攝）

    2025/02/19 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕因東北風挾帶境外污染物，台灣中南部位於下風處，擴散條件差，污染物易累積，嘉義縣市前晚起至昨午空氣品質惡化達「紅害警示」等級，午後下降到「橘色提醒」，縣市府啟動應變減緩空污，提醒民眾空品不良期間減少外出，做好健康防護。

    嘉義市環保局表示，根據環境部空氣品質監測網預報顯示，至明天為止受高壓出海影響，環境風場轉為東北風至偏東風，空氣品質預估為「普通」至「橘色提醒」等級。

    市府昨啟動跨局處應變措施，發布警示提醒民眾避免戶外運動、外出戴口罩及關閉門窗等；與鄰近縣市聯合執行UAV飛鷹稽查取締露天燃燒；通報公私場所污染防制設備確實操作，抽查操作情形；要求重點列管工地提高裸露地灑水頻率並加強道路洗掃；通報餐飲業者油煙防制設備確實操作及抽查操作情形；加強高污染車輛管制，執行機車未定檢巡查、柴油車車牌辨識、柴油車目視判煙；協調寺廟減燒金紙及鞭炮燃放。

    嘉義縣環保局表示，昨啟動應變作為包含固定源通報及抽查轄區公私場所，確認配合降載及縮排；進行露天燃燒熱區與測站周邊巡查作業，鹿草焚化爐制高點攝影機監控周邊範圍；加強洗街作業，並通知營建工程加強工區內外抑制揚塵作業；於朴子市及空維區執行機車巡查及車牌辨識稽查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播