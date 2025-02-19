境外污染物移入 嘉義空品達「紅害警示」

受境外污染物影響，空氣品質不佳，嘉義市北園國小學生戴口罩防護。（記者林宜樟攝）

2025/02/19 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕因東北風挾帶境外污染物，台灣中南部位於下風處，擴散條件差，污染物易累積，嘉義縣市前晚起至昨午空氣品質惡化達「紅害警示」等級，午後下降到「橘色提醒」，縣市府啟動應變減緩空污，提醒民眾空品不良期間減少外出，做好健康防護。

嘉義市環保局表示，根據環境部空氣品質監測網預報顯示，至明天為止受高壓出海影響，環境風場轉為東北風至偏東風，空氣品質預估為「普通」至「橘色提醒」等級。

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市府昨啟動跨局處應變措施，發布警示提醒民眾避免戶外運動、外出戴口罩及關閉門窗等；與鄰近縣市聯合執行UAV飛鷹稽查取締露天燃燒；通報公私場所污染防制設備確實操作，抽查操作情形；要求重點列管工地提高裸露地灑水頻率並加強道路洗掃；通報餐飲業者油煙防制設備確實操作及抽查操作情形；加強高污染車輛管制，執行機車未定檢巡查、柴油車車牌辨識、柴油車目視判煙；協調寺廟減燒金紙及鞭炮燃放。

嘉義縣環保局表示，昨啟動應變作為包含固定源通報及抽查轄區公私場所，確認配合降載及縮排；進行露天燃燒熱區與測站周邊巡查作業，鹿草焚化爐制高點攝影機監控周邊範圍；加強洗街作業，並通知營建工程加強工區內外抑制揚塵作業；於朴子市及空維區執行機車巡查及車牌辨識稽查。

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