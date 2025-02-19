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    義竹一期漁電共生案場 併聯發電廢照首例

    台泥嘉謙綠能義竹一期漁光案F區雖已併聯發電，但因未能全區有養殖事實遭到嘉義縣政府廢照。（記者蔡宗勳攝）

    台泥嘉謙綠能義竹一期漁光案F區雖已併聯發電，但因未能全區有養殖事實遭到嘉義縣政府廢照。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/19 05:30

    嘉縣府限期改善一年仍有一位漁民未實際養殖 台泥嘉謙綠能提訴願

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台泥嘉謙綠能在嘉義縣義竹一期漁光案F區已併聯發電，但去年底因嘉義縣政府查核發現未能全區有養殖事實，遭廢止漁電共生農業容許；台泥嘉謙綠能表示，該區四位漁民中有三位個別漁獲量達法定標準，廢照有違比例原則，已向農業處提出訴願；縣府回應，該案場經限期改善一年仍有一位未實際從事養殖，依法廢照，此案是已併聯發電廢照首例。

    雖併聯發電 但未符漁電共生精神

    根據統計，縣府已核發農業容許的漁電共生計四三六個案場，包括室內漁電二一五案場、土地面積四一二公頃，室外漁電二二一案場、土地面積三六七公頃，已併聯發電合計約三六七公頃，容量為二二○MW（百萬瓦），平均年發電量約兩億六六八六萬三六三九度電。

    縣府農業處長許彰敏說，嘉義縣累計廢止漁電共生農業容許有六個案場，其中已併聯發電的台泥嘉謙綠能義竹一期漁光案F區，經查核未能全區有養殖事實，且經一年改善期後也未成完成改善，致案場養殖經營情形與原核定計畫不符，未符合漁電共生精神，去年十二月九日發函廢止其容許許可；其他五案因案場後來重新申請新的漁電共生計畫，廢止原容許許可。

    台泥指該池已養殖 裁處違比例原則

    台泥副總經理葉毓君表示，F區四位養殖戶其中三位依規定進行養殖，僅有一名陳姓爭議養殖戶利用漁電共生法規漏洞，雖經公司持續溝通協助修繕，支付全額租金，仍無法有效合作，該漁民近期又提出近七百萬元補償金索求，公司在訴願同時根據合約的養殖權，已於二月五日進駐該爭議池區展開養殖作業。

    葉毓君說，台泥嘉謙綠能已向農業部提出訴願，主張縣府處分未充分考量個案差異，因F區黃姓及另兩位陳姓養殖戶已穩定養殖吳郭魚、泰國蝦或鱸魚，漁獲穩定且達法定標準，顯見案場多數設施具實質養殖效益，縣府廢照裁處有違比例原則，嚴重影響守法漁民權益。

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