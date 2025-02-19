斗南週六馬鈴薯節 多道料理免費嘗

斗南是國內重要馬鈴薯產地，生產品質獲肯定，國內生產薯片的業者連續20年都使用斗南馬鈴薯。（記者黃淑莉攝）

2025/02/19 05:30

〔記者李文德、黃淑莉／雲林報導〕斗南鎮公所週六將在田頭里隴西宮舉辦馬鈴薯節，除多道馬鈴薯料理免費品嘗外，更開放三分半的馬鈴薯田讓參加民眾免費挖馬鈴薯；三月一日水林鄉公所則將辦蕃薯文化季，準備超過四千台斤地瓜讓五百組親子焢窯，估計將有上千人參與。

雲林馬鈴薯種植面積約有一二○○公頃，其中斗南四○○多公頃，是全國重要產地之一，斗南鎮長沈暉勛表示，近年農民不斷精進栽培管理技術，品質深獲肯定，國內知名食品公司生產薯片，廿年來都使用斗南馬鈴薯。

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沈暉勛說，活動當天準備馬鈴薯包，馬鈴薯沙拉等料理讓與會民眾免費品嘗；更開放闖關遊戲，凡集滿三個戳章可免費玩一次洋芋片夾娃娃機；免費挖馬鈴薯體驗則藏了黃金馬鈴薯，挖中者可獲神秘禮物。此外去年受邀成為總統府接待外賓的薯泥裱花，也有DIY體驗教學，民眾可上斗南鎮公所臉書連結報名。

水林地瓜節3月1日 辦千人焢窯

另全國蕃薯種植面積居於全國之冠的水林鄉，公所三月一日將舉辦蕃薯文化季。公所表示，活動當天準備超過四千台斤的地瓜，供五百組窯區讓親子們在蘇秦村雲一六五線旁農地焢窯，還有近四十攤特色市集，此外有地瓜教育桌遊體驗，通關者可獲摸彩券，有機會把電視抱回家。

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