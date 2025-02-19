雲嘉崙子大橋 嘉義端便橋3月通行

崙子橋改建工程進度33%，其中嘉義端為施工將拆除部分舊橋，為不影響車輛通行在左側施做鋼便橋，預計3月改道。（雲林縣交通工務局提供）

2025/02/19 05:30

寬4.5公尺加上半邊舊橋 可維橋寬9公尺通行 不影響大甲媽遶境

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大甲媽遶境進香將在四月四日起駕，而經由雲林到嘉義新港奉天宮必經的崙子大橋，目前正在改建施工中，信徒關切是否因而改道。雲林縣府指出，目前工程進度卅三％，採半半施工方式，嘉義端施做車行鋼便橋，近日雲、嘉相關單位履勘後，預計三月改行鋼便橋，將不影響車行及大甲媽遶境。

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元長到新港橋梁 被稱「朝聖大橋」

崙子大橋跨越北港溪，是雲林縣元長鄉與嘉義縣新港鄉重要連絡橋梁，車流量大，更是每年大甲媽祖南下遶境進香，經過雲林通往嘉義新港奉天宮必經道路，信徒稱為「朝聖大橋」，全長含引道有七七二公尺，啟用四十多年，相關構件老舊，且橋面寬度僅七公尺，汽、機車爭道險象環生，加上橋梁梁底低於北港溪的治理計畫高程，縣府提案改建，工程已在二○二三年十一月動工。

新橋雲林端梁及橋墩 都已完成

縣府交通工務局長汪令堯表示，崙子大橋交通流量大，工程將在不影響通行情況之下採半半施工，第一期新橋先做，舊橋保留，等新橋完工後再拆除舊橋及銜接，目前工程進度卅三％，新橋雲林端梁及橋墩都已完成，嘉義端因民宅密集，為方便新橋引道銜接，需先拆除四．五公尺舊橋。

汪令堯指出，嘉義端舊橋拆除段會搭建臨時的車行鋼便橋，長約一五○公尺、寬約四至四．五公尺，加上半邊舊橋可維持橋寬九公尺通行，鋼便橋已快完工，近日將邀請嘉義縣府、雲林及嘉義縣警察局、新港公所、元長公所等單位履勘，確定路線無虞後在三月改行鋼便橋，日常車輛通行及大甲媽遶境進香通行都不受影響。

橋面拓寬到18公尺 2026年9月前完工

交工局表示，崙子大橋改建橋面由七．二公尺拓寬到十八公尺，總經費公路局、水利署共補助八億元，雲縣府配合二億元，嘉義縣配合用地取得費用，總經費十．二一億元，預計二○二六年九月前完工。

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