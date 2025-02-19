（台南）黃金海岸養灘 爭取2.8億蓋離岸堤

黃金海岸過去為了養灘興建的突堤，在颱風來時仍有沙源流失的情形。（林俊憲服務處提供）

2025/02/19 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南南區黃金海岸沙灘長年受海浪侵蝕，沙灘流失嚴重，影響沿海生態與當地居民生活安全。為改善海岸侵蝕問題，立委林俊憲向中央政府爭取離岸堤建設經費，鞏固養灘，昨邀水利署等單位會勘，計劃向中央爭取二．八億元再設置離岸堤，強化養灘效果。

林俊憲邀集經濟部水利署副署長林元鵬、成大水利系教授董東璟等前往黃金海岸船屋一帶會勘，瞭解海岸線退縮問題，並探討如何更有效守護養灘成果。

請繼續往下閱讀...

林俊憲認為，黃金海岸養灘成果來之不易，但若無進一步的離岸堤保護，沙源可能迅速流失，使養灘前功盡棄。因此，積極向水利署爭取預算，推動離岸堤建設，減緩海浪侵蝕力道，預計再投入二．八億元設置離岸堤，同時未來能導入智慧監測技術，讓沙灘能長久維持，有效養灘，守護台南美麗的海岸線，提升海岸觀光環境品質。

水利署提到，離岸堤設置需考量海流變化、沙源穩定性及生態影響，目前已啟動相關海洋水流實驗，將透過科學實驗數據，評估最適合有效的設置方案，所需經費也將全力支持，確保計畫能儘快推動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法