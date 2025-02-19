聽歌觀星 竹北陌上花開季3/8登場

竹北市公所邀請創作樂團青鳥合唱團，演唱特地為陌上花開季活動譜寫的輕快客家歌曲「來看花」，以音樂傳遞竹北的生活活力與土地情感。（記者廖雪茹攝）

2025/02/19 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市西區的「二○二五陌上花開季」將於三月八日至十六日登場，今年擴大活動規模，將打造直徑四十米的稻草圍牆展演區，邀請民眾親身走入田野間，聆聽音樂、悠閒品茗、體驗蔬烤，夜晚由專家帶領觀賞滿天星斗，感受竹北的自然風光與藝術魅力。

竹北市公所昨舉行活動宣傳記者會，市長鄭朝方等人啟動金球綻開露出向日葵，宣告「陌上花開季」將在三八婦女節展開，創作樂團青鳥合唱團演唱特地為活動譜寫的輕快客家歌曲「來看花」，以音樂傳遞竹北的生活活力與土地情感。

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鄭朝方表示，延續去年口碑盛讚的稻草音樂饗宴，將在約三公傾的花海間，打造直徑四十米的稻草圍牆展演區，邀請金曲獎入圍青鳥合唱團、南方二重唱、新竹爵士大樂隊及人氣街頭歌手接力演出。今年還規劃多項豐富活動，包含現場報名的《向日葵採摘體驗》及《啤酒散步》。

需線上報名的《花海茶席體驗》三月八日與十五日一天各四梯次，每梯四十人。《田園蔬烤》一天一梯，六人為一組，總計一六○組，每組酌收三百元，蔬果由竹北市農會提供。《陌上看星星》每場一百人，時間是三月八日及十五日晚上八點到八點四十分。

二月廿一日至廿五日開放竹北市民線上報名，二月廿六日至三月五日開放所有民眾報名，額滿為止。

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