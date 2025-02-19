竹竹苗公費流感疫苗6490劑 明起施打

竹竹苗三縣市獲配中央公費流感疫苗六四九○劑，將從廿日起施打。 （新竹市府提供）

2025/02/19 05:30

竹縣2390劑、竹市1940劑、苗縣2160劑 衛生所開專診服務

〔記者洪美秀、黃美珠、蔡政珉／綜合報導〕農曆春節後流感疫情增溫，民眾希望趕快接種疫苗，中央衛福部疾病管制署緊急增購十萬劑公費流感疫苗，依各縣市人口比例分配，新竹縣獲得配發二三九○劑、新竹市獲配一九四○劑，苗栗縣獲二一六○劑，將從廿日（週四）起，鄉鎮市與區衛生所開設公費流感疫苗專診，竹市並擴大提供日間、夜間及假日疫苗接種服務，均以符合十一類公費接種資格卻未打者優先，苗栗縣合約醫療院所也可施打。

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竹市 夜間、假日也提供接種

新竹縣部分，去年十月一日開打的公費流感疫苗十五萬四千劑，在農曆年前全部接種完畢，這次中央新增購的十萬劑疫苗，新竹縣總共獲得配發二三九○劑，昨天起將以兩天時間轉配發到十三鄉鎮市衛生所，廿日開始跟全國同步開始施打。

老幼、慢性病等11類族群優先

竹市衛生局表示，此次增購的流感疫苗適用對象為以下十一類族群：六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、安養／長期照護（服務）機構對象、滿六個月至國小入學前的幼兒、具潛在疾病者（包括高風險慢性病人、BMI≧30、罕見疾病及重大傷病患者）、孕婦、六個月內嬰兒的父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中／職／五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等，疫苗數量有限，提醒符合接種條件但尚未接種的民眾，可接種流感疫苗。

竹市衛生局指出，此次獲配疫苗將比照轄區人口數進行區域分配，東區衛生所九百五十劑、北區衛生所六百六十劑、香山衛生所三百卅劑。廿日起開放公費流感疫苗專診服務，廿日（週四）接種時間為上午及下午及晚上皆有，廿一日（週五）接種時間為上午及下午；廿二日（週六）接種時間為上午，施打前卅分鐘，民眾可領取號碼牌，疫苗用罄即結束門診服務。

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