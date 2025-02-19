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    獲贈牙科設備 泰安象鼻衛生室將開診

    苗栗縣泰安鄉象鼻衛生室牙科設備，全面更新至二．○，方便偏鄉部落村民就診。 （苗縣衛生局提供）

    苗栗縣泰安鄉象鼻衛生室牙科設備，全面更新至二．○，方便偏鄉部落村民就診。 （苗縣衛生局提供）

    2025/02/19 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕國際扶輪三五○一地區中壢陽光扶輪社等單位，共捐贈一百八十萬元更新苗栗縣泰安鄉象鼻村衛生室牙科診療設備，不僅有先進牙科診療台、X光機室，還有診療電腦設備等，去年底完工；昨天舉行捐贈儀式，未來苗栗縣牙醫師公會將派牙醫師提供每月四至六診次牙科服務，提供偏鄉部落村民牙科診療服務。

    這項計畫得以推動是透過衛福部中央健保署與國際扶輪三五○一地區中壢陽光扶輪社的接洽，共斥資一百八十萬元更新象鼻村衛生室牙科診療設備，去年九月開始施工、十二月完工，正式「升級至二．○時代」，讓泰安鄉象鼻、士林及梅園村（南三村）的鄉親能就近看牙，確保獲得專業的口腔照護。

    昨天上午的捐贈儀式，苗栗縣長鍾東錦、中央健康保險署北區業務組長林寶鳳、苗縣府衛生局長楊文志、原住民族及族群發展處長盧曉玲、國際扶輪三五○一地區前總監張世澤及周玉庭、苗栗縣牙醫師公會理事長謝喬均、大千綜合醫院總裁徐千剛、泰安鄉長陳吉基等人都到場見證。

    鍾東錦指出，泰安鄉南三村醫療設備不足，後山長輩要看牙齒，車程需要一個半小時，感謝扶輪社捐贈牙科設備，也感謝牙醫師公會安排醫師每週駐點看診，讓泰安後山鄉親看牙齒更方便，全面提升偏鄉診療效率與品質。

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