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    首頁　>　生活

    雙北世壯運報名2.5萬人 未達目標

    2025/02/19 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會將於五月十七日至卅日舉行，報名二月十七日截止，成功報名且繳費的參賽者約二．五萬人，其中國內選手約一．九萬人，國外選手約六千五百人，未達當初雙北市府設下的三萬人目標。台北市議員認為報名費太貴要價三千六百元是一大因素，且國際宣傳不足，沒有參與感。

    報名費3600元 議員指太貴

    世壯運執行辦公室主任張勝傑指出，這是亞洲第一次舉辦世壯運，歷屆報名人數最多的是二○○九年澳洲雪梨和二○一七年紐西蘭奧克蘭，都達到二．八萬人，對比運動風氣盛行的紐澳，本屆報名雖未達目標三萬人，但二．五萬已是相當不錯的成績。民進黨議員林延鳳批評自圓其說，沒有求進步。

    林延鳳說，多名里長反映過報名費太高，影響民眾報名意願；既然花了那麼多預算爭取舉辦，不只要達到原本的目標，更希望有更多人參與，才能達到鼓勵全民運動的效益。而外籍選手僅佔約四分之一，可見國際行銷不足，甚至國內很多人也不知道世壯運，參與度冷冷清清。

    國民黨議員汪志冰說，市府當初畫的餅太大，導致最終報名跟預期人數有差距。很多市民對世壯運沒有熱忱、認知，不只宣傳不足，也感受不到氛圍。她曾想過報名桌球，一查發現報名費要三千六百元，不是一般民眾能負擔，就算有興趣一看到報名費，也像「被潑了一盆冷水」，且報名流程複雜，都影響報名意願。

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