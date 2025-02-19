1300攤進駐 北市環南市場完工試營運

改建後的環南市場更加明亮整潔，也以LED照明節能。（市場處提供）

2025/02/19 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市環南市場啟用四十餘年，是台北市攤商數量最多的傳統市場，由於市場設備老化、又有環境髒亂等問題，於二○一六年起分期進行改建，新建地下二層、地上六層的建物，完工後已吸引一三○○攤進駐，昨天起試營運；環南市場自治會長林勝東表示，很多民眾不知道已經營業，人潮沒有特別多，預計一、兩週消息傳開之後，人潮才會陸續增加。

改建後地下2層、地上6層

環南市場位於萬華、板橋交界處，地理位置優越，過去就吸引眾多攤商進駐，除販賣生鮮蔬果、肉品，還有海鮮、乾貨等。由於年代已久，設備老化加上空調設施不足，市場內環境悶熱潮濕，也常有鼠患、髒亂問題，二○一六年十一月起動工，為顧及原有攤商營業需求，採分期改建，今年完成。

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依肉類、漁產、蔬菜等規劃

改建後的環南市場為地下二層、地上六層，總樓地板面積約十五萬五三一二平方公尺，除提供一三○○個攤位營業，也設有停車場；昨起試營運，許多攤商都很高興改建完成，可以回到原本的市場營運，也有採買民眾認為改建後的空間更加寬敞。但也有人認為空間很大、攤位標示還不清楚，容易迷路。

林勝東指出，新市場依肉類、漁產、蔬菜、水果、飲食、雜貨等類別規劃空間，由於剛開始試營運，很多民眾仍不知道已經營業，人潮沒有特別多，等一、兩週消息傳開後，人潮就會陸續增加；試營運階段會了解各方意見並調整，目前尚未確定正式營運時間。

符合綠建築、智慧建築標準

市場處表示，新市場提升購物環境，也符合綠建築與智慧建築標準，取得銀級綠建築及銅級智慧建築候選證書；採用LED燈照明，降低油煙排放，改善通風與空調系統。市場內也規劃綠化露台，並種植喬木、灌木與草皮增添綠意，提供消費者舒適休憩空間。

台北市環南市場改建完工啟用，昨起試營運。 （市場處提供）

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