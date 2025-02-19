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    首頁　>　生活

    北市民生社區更新鬆綁 居民促提高容積率

    台北市民生社區是台灣最早的美式街廓社區，但建物更新受限，市府辦理細部計畫變更修訂，盼加速更新。（資料照）

    台北市民生社區是台灣最早的美式街廓社區，但建物更新受限，市府辦理細部計畫變更修訂，盼加速更新。（資料照）

    2025/02/19 05:30

    盼從200％增到225％ 都發局︰暫無法放寬 但可透過其他容獎提高

    〔記者蔡思培、何玉華／台北報導〕台灣最早美式街廓規劃的台北市民生社區，建物更新受限需連棟所有權人同意，整合不易，更新案件偏低；台北市政府配合捷運民生汐止線興建，辦理細部計畫變更修訂管制要點及劃（訂）定都市更新地區鬆綁，日前辦理說明會，民眾希望將容積率放寬到二二五％，都市發展局表示，事涉全市標準暫無法放寬，但透過其他容獎申請，整體容積量仍可提高。

    連棟建物整合不易 重建規模放寬

    都發局指出，「台北市民生東路新社區建築管制要點」規定，原有連棟建築物拆除新建應以連棟建築物基地所有人同時申請，並同時施工，整合不易；住商分離的規劃也不符現況使用需求，北側的航高限制更導致重建容獎不具誘因。

    變更範圍涵蓋11個里127.8公頃

    此次變更範圍為敦化北路、民權東路、塔悠路及延壽街所圍的民生社區特定專用區，涵蓋十一個里、共一二七．八公頃，建物八成以上為卅七至六十五年的雙拼及四拼連棟四層樓公寓。修訂重點包括鬆綁連棟建物的重建規模、放寬住宅用地使用項目比照住三、放寬航高限制地區的建蔽率可至七十五％、新增都市設計規定延續景觀特色及紋理。

    民汐線出入口500公尺內 劃更新地區

    另將一九七四年二月十五日「建築物耐震設計規範」發布前的合法建物、民汐線預定站點出入口五百公尺範圍內五樓以下、屋齡卅年以上建物，劃定都市更新地區，等細部計畫公告實施，就能直接啟動更新程序，簡化流程。

    對於居民希望容積率從二○○％放寬到二二五％，都發局解釋，事涉全市標準，暫時無法放寬，但透過防災型都更、民汐線TOD等容獎申請，最後的容積量仍可提高。松山、信義區議員秦慧珠說，容積率雖未放寬，但一九七四年以前合法建物加上若在捷運民汐線捷運站五○○公尺內，最高可再獲卅％容獎；議員張文潔表示，條件要夠好，居民才會願意都更，且權利義務不能損害，市府應該提出更好條件爭取居民的信任。

    細部計畫變更 公展至3月4日止

    都發局表示，細部計畫變更都市計畫書已在都發局網站、松山區公所等處公開展覽，至三月四日止，有意見都可向都市計畫委員會提出；都委會於公展結束後將開會審議，順利的話，今年可望通過並發布實施。

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