桃園市府托嬰中心開幕 員工搶名額

2025/02/19 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府遴選幸福企業，有無設置員工子女托嬰中心、幼兒園是重要考評項目，不過，市府身為主管機關，卻各式育幼設施都闕如，有失表率作用。為了以身作則並嘉惠員工，市府盤點廳舍，選定教育局家庭教育中心一樓辦公空間，調整成立員工子女托嬰中心，昨由市長張善政主持開幕儀式，可提供四十八個收托名額，甫開放就有五十三人登記，以抽籤決定順序。

教育局長劉仲成表示，花費七百萬元裝修市府員工子女托嬰中心，可收托四十八名二足月至二足歲內的幼兒，委由「社團法人台灣幼兒早期教育協會營運，就托月費九千元，政府補助七千元，家長負擔兩千元。

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張善政說，市府大樓無法挪出空間設立托嬰中心，請副市長王明鉅協調各單位後，選定家庭教育中心一樓辦公空間，可收托四十八名幼兒，五十三位員工登記托嬰，其中三對是雙胞胎，採抽籤決定順序；另，員工子女非營利幼兒園也將於下半年招生，期望市府發揮示範作用，讓更多企業增設職場托育設施。

市府員工子女托嬰中心運用多元色彩與視覺穿透，打造明亮活動空間，且教具、玩具以自然木製為主，還有塗鴉彩繪牆設計，提供幼兒多彩、溫馨、舒適及安全的環境。

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