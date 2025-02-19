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    桃園老街溪零星河段900米 將分段整治

    老街溪上游平鎮、中壢段治理長度約9公里，目前尚有零星河段（約1成）須分階整治。（水務局提供）

    老街溪上游平鎮、中壢段治理長度約9公里，目前尚有零星河段（約1成）須分階整治。（水務局提供）

    2025/02/19 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市老街溪上游平鎮段、中壢段治理長度約九公里，尚有零星河段共約九百公尺須分階段整治，其中，三崇橋至環鄉橋左岸長度約四百公尺，整治經費約一．三億元，市府水務局依規定於去年十一月、今年元月辦理兩場公聽會，預計年底完成用地取得，同步進行工程設計及發包程序，預計明年初開工，同年底完工。

    水務局河岸地工程管理科長王瀚逸昨天表示，老街溪三崇橋至環鄉橋左岸治理長度約四百公尺，整治面積約一．一公頃，含公有地○．一公頃、私有地○．一公頃及未登錄地○．九公頃，總經費一．三億元，含工程費四千萬元及用地費九千萬元。

    王瀚逸指出，水務局計畫拓寬河道通洪斷面，以達水道治理計畫寬度，並建設永久性堤防的禦洪結構物，提升保護標準達五十年防洪頻率，加一．五公尺出水高，由市府自籌經費辦理。

    王瀚逸表示，環鄉橋上游及高速公路左邊的河段，還有零星土地未徵收，將陸續取得後辦理河川治理工程，而近年該局逐步於老街溪沿岸興建護岸與自行車步道，串連上下游河域，工程設計除了滿足防洪保護標準，並兼顧維持生態棲地，利用水岸腹地營造民眾親水空間，使桃園市邁向低碳的水岸城市。

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