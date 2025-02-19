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    打房奏效？ 桃園去年第4季預售屋成交下滑

    受央行信用管制措施影響，桃園去年11月預售屋成交量不到前年同期1/4。（記者謝武雄攝）

    受央行信用管制措施影響，桃園去年11月預售屋成交量不到前年同期1/4。（記者謝武雄攝）

    2025/02/19 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府地政局公布去年十二月預售屋成交數量、單價。成交數量為六八四件，僅前年同期二二三八件的卅．六％，連續四個月成交量低於一千件，主因中央銀行去年九月第七波選擇性信用管制，使成交量急速萎縮。

    去年連續4個月 成交量低於千件

    去年九、十、十一、十二月桃市預售屋成交量分別為八七六、六三一、六六五、六八四件，與前幾個月動輒二、三千件形成強烈對比，成交熱點首推中壢區青埔地區，其次是桃園區中路、小檜溪地區。

    去年全年成交均價 呈現上升

    去年全年的成交均價呈現上升趨勢，如十一月均價每坪四十三．二萬元，創歷史新高，較前年同期卅六．四萬元，漲幅約十八．七％，而十二月均價每坪四十一．四萬元，較十一月下跌四．二％，但較前年同期卅六．三萬元，漲幅約十四％。

    地政局長蔡金鐘說，預售屋成交均價創新高，主因原物料、人工成本上漲，今年起還要繳交碳稅，建商成本大增，因此房價易漲難跌，也形成拉鋸情形，市境較熱門的中路、青埔地區，只有零星降價，地政局會持續觀察今年第一季情況。

    非首購族須負擔較高利息 貸款也不易

    蔡金鐘表示，央行第七波選擇性信用管制，導致非青安專案及非首購族的民眾購屋要負擔較高的利息，貸款成數降低，許多投資客不願進場，買氣急速萎縮，銀行對建商也祭出手段，使得去年九月辦理A21區段徵收抵費地標售率僅四成多。

    大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，央行第七波選擇性信用管制，投資客不敢進場購買預售屋，是預售屋成交量大減的原因，但航空城開發等重大議題，仍吸引若干建商進駐。

    賴志昶表示，桃市房價受近年軌道經濟、重劃區議題帶動，新案如雨後春筍般誕生，預售案相繼堆高區域價位，建商對價格態度仍居樂觀，因此桃市去年底交易量雖受挫，惟價格仍易升難降，但與雙北相較還是親民。

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