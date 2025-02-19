桃園東北季風太強 台灣燈會巨型充氣偶先消風

電力十足的「皮卡丘」巨型充氣偶也回燈區繼續放電。（記者李容萍攝）

2025/02/19 05:30

〔記者李容萍、蔡昀容／綜合報導〕今年台灣燈會在桃園市舉行，國際IP「卡比獸」、「皮卡丘」、「進擊的巨人」等熱門巨型充氣偶，前天因青埔地區偵測東北季風瞬間風速達七級暫停展出，昨天風速明顯減弱，下午五點充氣完成復展，讓賞燈遊客尤其寶可夢迷樂透。

燈會期間偵測風速 以確保展出安全

市府觀光旅遊局長周柏吟說，前述巨型充氣偶展出條件為達陣風七級會暫停演出，市府在燈會期間每日偵測風速，並將展覽異動資訊公布在燈會官網、「遊桃園APP」與「樂遊桃園」等臉書粉專。

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20多組外媒採訪 感受台灣燈會氛圍

交通部觀光署國際組長黃易成表示，台灣燈會吸引廿多組國際媒體採訪，主燈「無限樂園」不以具象蛇為造型，而是無限符號呈現，隱含「無限大、無限希望」之意；越南網路新聞Vietnamplus記者認為，這符號與四面環海、生生不息、充滿創造力的台灣精神十分契合。

泰國雜誌A Day記者說，從燈會感受到台灣民眾對傳統節慶的重視與熱情，每一組作品都展現獨特藝術性；澳洲旅遊新聞Travel Monitor記者說，燈藝品與雨中倒影相互輝映，形成獨特風景，相當浪漫。

「無限樂園」、「光的遊戲場」燈區 聚人氣

市府負責燈會的第二展區「光的遊戲場」七日起營運，交通部觀光署設計「無限樂園」主燈展演場十二日開燈，市府推估兩燈區累計參觀人數，今天可望突破一千萬人次。

桃園機場捷運A19桃園體育園區站旁「城市聚光燈」燈區，看得到客家特色、原住民風情、新住民文化、眷村生活意象和閩南傳統節慶，反映出桃市居民的多元特性，今晚訂為「原民表演日」，有八德國中原舞團、巴查克Pacak、歐巴尚青、馬曉安&迴音樂團、原林藝術舞集．YLADC等團體表演。

作品「脈」創作團隊將花蓮縣光復鄉馬太鞍溼地的景色復刻於會場，透過當季植物呈現阿美族野菜文化；作品「EYE OF INA」以原住民十六族圖騰設計，彷彿髒辮（像麻繩般纏繞的髮型）的光束管線，透露著流行又狂野的氛圍，眼睛部分以整面LED視訊呈現，兼具前衛的科技感，引人駐足拍照。

9米高充氣巨人消風一天。（記者李容萍攝）

人氣爆棚的「卡比獸」巨型充氣偶作品，消風一天又回來上班了。（記者李容萍攝）

作品「EYE OF INA」，包含原住民16族群圖騰意象及前衛科技感的LED呈現眼睛。（記者李容萍攝）

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