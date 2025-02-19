霧鎖台中機場 今年已8次

2025/02/19 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕民航局統計，今年以來，台中機場因濃霧導致航班暫停起降共有八次，共影響廿五架次航班，其中，二月十二日國際線與國內線共有九架次航班受影響；航空公司表示，冬、春冷熱交替時節最易起霧，能見度不佳，影響機場飛機起降，目前還只是二月，三、四月霧鎖機場情形會更嚴重。

航空公司︰3、4月更嚴重

台中航空站主任張瑞澍表示，機場有跑道起降標準，一般能見度低於五五○公尺，空軍天氣中心就會發布，塔台隨即配合宣布暫停起降，但一般霧鎖機場的時間都很短，因台中機場位在大肚山上，我們看是霧，從沙鹿等低處往上看則是低雲，只要低雲飄過就好了，機場起霧情形一般發生在冬天到春天交替時節，每年都有，但台中不像金門那麼嚴重。上週六日一度霧鎖機場，但只耽誤約一小時左右，很快恢復正常。

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航空公司主管表示，目前國內班機都排得比較緊密，若飛機延誤可能影響後面的航班及旅客權益，針對國內航線，若霧鎖機場，起飛時間到，飛機仍無法起飛，就會取消該航班；國際航線則因航班較不緊密，加上航程較遠，在飛行途中可以加速，加上旅客有後續轉機或住宿問題，航空公司一般只是延誤起降，較不會取消班機。

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