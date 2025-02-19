為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中公費流感疫苗12380劑 明開打

    2025/02/19 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕女星大S徐熙媛感染流感猝逝日本引發國人搶打疫苗，衛福部緊急增購十萬劑公費流感疫苗到貨，為東洋四價疫苗，台中市獲配發一萬二三八○劑，適用六個月以上兒童、青少年及成人等，將於二月二十日在全市衛生所及合約醫療院所開打，提供六十五歲以上長輩等十一類原計畫第一階段實施對象公費接種。

    中市上週類流感門、急診（二月九日至十五日）分別為二萬二九三八、一六三六人次，較前一週略降，但目前仍在流感流行期，中市在本季流感季因流感併發重症死亡累計二十二例，上週新增三例死亡，年紀為七十多歲到八十多歲，皆有慢性病史，僅一人接種疫苗，重症也累計一○八人，上週也新增十四例。台中市目前流感疫苗接種率，六十五歲以上為四六．九％、學生六十六．二％、幼兒族群六十五．五 ％。

    衛生局長曾梓展表示，此次分配疫苗將配送台中市流感疫苗合約醫療院所，符合此次公費接種對象且尚未接種流感疫苗的民眾，可至衛生局網站查詢後，接洽醫療院所前往接種。另東洋公司捐贈台中市一千劑東洋佐劑流感疫苗，持續於燈會疫苗接種站提供六十五歲以上長者接種。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播