台中公費流感疫苗12380劑 明開打

2025/02/19 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕女星大S徐熙媛感染流感猝逝日本引發國人搶打疫苗，衛福部緊急增購十萬劑公費流感疫苗到貨，為東洋四價疫苗，台中市獲配發一萬二三八○劑，適用六個月以上兒童、青少年及成人等，將於二月二十日在全市衛生所及合約醫療院所開打，提供六十五歲以上長輩等十一類原計畫第一階段實施對象公費接種。

中市上週類流感門、急診（二月九日至十五日）分別為二萬二九三八、一六三六人次，較前一週略降，但目前仍在流感流行期，中市在本季流感季因流感併發重症死亡累計二十二例，上週新增三例死亡，年紀為七十多歲到八十多歲，皆有慢性病史，僅一人接種疫苗，重症也累計一○八人，上週也新增十四例。台中市目前流感疫苗接種率，六十五歲以上為四六．九％、學生六十六．二％、幼兒族群六十五．五 ％。

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衛生局長曾梓展表示，此次分配疫苗將配送台中市流感疫苗合約醫療院所，符合此次公費接種對象且尚未接種流感疫苗的民眾，可至衛生局網站查詢後，接洽醫療院所前往接種。另東洋公司捐贈台中市一千劑東洋佐劑流感疫苗，持續於燈會疫苗接種站提供六十五歲以上長者接種。

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