《台中》警涉改單停職 改當水泥工、運將

員警涉改單官司，希望法官能提起「憲法訴訟」，讓他們還有機會能回復警職。（記者陳建志攝）

2025/02/19 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局第六分局西屯派出所員警涉嫌接受關說，將逕行舉發「白單」，改成罰款較低的當場舉發「紅單」，共有卅一名員警依貪污圖利罪起訴，台中地院昨天首度開庭，十多位出庭員警幾乎都認罪，因已遭停職，為了家計改當水泥工、開計程車，希望法官能提起憲法訴訟，讓他們還有機會回復警職。

盼憲法訴訟 適用偽造文書非貪污圖利

涉入此案的關鍵人物李姓巡佐，昨天和十多位員警出庭，李男維持偵查時認罪的態度，其餘涉案員警也幾乎都認罪，不過郭姓等十一名涉案員警委任的律師王捷拓團隊，開庭時認為，員警因改單差額僅數百元，卻被處貪污圖利重罪，未來恐還會被褫奪公權，無法再任公職，可說是剝奪他們的生存權、工作權，希望法官能提起憲法訴訟，爭取本案能適用刑法二一三條偽造文書，而非用貪污圖利罪。

請繼續往下閱讀...

涉案的曾姓員警表示，自己因信任幹部，也擔心在單位會被霸凌，聽從李姓巡佐指示改罰單，強調很多人都是高中畢業就投入警察工作，如今被停職不知道能做什麼？因為經濟壓力，有人去工地學泥作，也有人去開多元計程車，多方嘗試賺錢養家。

另一位涉案黃姓員警表示，自己是家中經濟支柱，有二歲的小孩要養，還有房貸，但停職後沒收入，經濟壓力很大，談到整個過程一度哽咽，強調至今仍以身為警察為榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法