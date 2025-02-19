228車潮 蘇花路廊估首日清晨湧現

今年228有3天連假，公路局東區養護工程分局預估蘇花路廊車流量，希望民眾行駛台9線、避免行駛台9丁線。（記者王錦義攝）

2025/02/19 05:30

〔記者王錦義、江志雄／綜合報導〕公路局東區養護工程分局昨預估二二八連續三天假期蘇花路廊車流量，假期首日將出現南下最大車潮，全日交通量約一萬三千五百多輛次，當日首波車潮將自上午五點起湧現；第三日將出現北上車流高峰，車潮將自上午十一點起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間七點後緩解。

東工分局指出，蘇花路廊預估首日將出現南下最大車潮，尖峰時段每小時最高車流量達一千輛以上，壅塞情形預計將持續至上午十一點以後緩解；假期後段則以北返車流為主，第三日將出現北上車流高峰，北上全日交通量約一萬二千五百多輛，車潮將自上午十一點起陸續湧現。

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蘇花路廊以台九線為主要車輛疏導路線，往返花蓮到蘇澳的用路人應避免行駛台九丁線，蘇澳及崇德路段尖峰時段設置大客車優先通行措施；蘇澳到東澳、南澳到和平路段，實施時段性開放一般遊覽車及公路客運、公車行駛蘇花改路肩，希望提升蘇花路廊大眾運輸服務競爭力。

東工分局針對歷次連假大客車優先道實施結果統計，蘇澳至崇德大客車平均約可節省十五到廿分鐘時間；因辦理台九線蘇花改中仁隧道路基排水工程，中仁隧道南下及北上隧道維持正常通行，南下隧道南洞口外側仍有施工不影響通行，後續施工如需封閉道路將另行公告，用路人行經此路段時請配合速限標誌降速小心駕駛。

而廿一公噸以上大貨車（含砂石車）在蘇花路廊尖峰時間進行交通管制，雙向禁止通行，管制時間為二二八首日上午五點到下午五點；三月一日上午七點到上午十一點；三月二日中午十二點到下午六點，希望藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段的車流。

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