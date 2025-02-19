中央增購流感疫苗 宜花明起接種

疾病管制署增購10萬劑疫苗將於20日開放接種，符合11類對象即可預約接種。（花蓮縣衛生局提供）

2025/02/19 05:30

〔記者花孟璟、王峻祺／綜合報導〕藝人大S在日本因流感猝逝引起民眾搶打疫苗，衛福部疾病管制署緊急增購十萬劑到貨，花蓮縣獲配發一四○○劑、宜蘭縣二○五○劑，廿日（明）起提供六十五歲以上長輩等共計十一類對象接種，直到用完為止。

花蓮有1400劑、宜蘭為2050劑

花蓮縣衛生局表示，依照疾病管制署統計，花東地區在二月份第二週流感門急診就診人數達高峰，共四一一三人次，上週已略降至三四五○人次，目前有四名併發重症患者仍在醫院治療中。今年二二八有三天假期，民眾南來北往增加恐造成流感傳播風險，為此衛福部疾病管制署增購十萬劑的四價流感疫苗在本月十一日完成採購，由台灣東洋藥品得標，為細胞培養疫苗，疫苗一四○○劑昨已配送至花蓮。

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非全民施打 11類高風險族群為對象

宜蘭縣衛生局表示，流感疫苗已分配至十二鄉鎮市衛生所，廿日起採現場排隊隨到隨打方式提供服務，接種對象為十一類高風險族群，接種至疫苗用罄為止。公費流感疫苗接種對象，包括六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、安養／長期照顧服務等機構對象、滿六個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、六個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，增購疫苗適用年齡是六個月以上，只要去年十月一日後尚未接種流感疫苗、且符合十一大類對象資格的民眾，廿日起可攜帶健保卡到十三鄉鎮衛生所、卅八家合約流感疫苗接種院所接種，名單可搜尋「花蓮縣衛生局」網站，接種後需要二星期左右才會產生抗體，建議及早接種。

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