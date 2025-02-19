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    《宜蘭》宜蘭3.2萬戶未設籍 囤房稅5月開徵

    宜蘭縣仍有三．二萬戶未設籍，五月課徵房屋稅額最多差四倍。（資料照）

    宜蘭縣仍有三．二萬戶未設籍，五月課徵房屋稅額最多差四倍。（資料照）

    2025/02/19 05:30

    財稅局已二度發函通知 3/24前辦妥登記 逾期又擁7戶以上 將課徵稅率4.8%

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕房屋稅差別稅率2.0新制，將於今年五月一日開徵，適用住家用房屋稅率一％或一．二％部分，宜蘭約有三．七萬戶未設戶籍。縣府兩度發函通知，仍有三．二萬戶還沒申辦，期限至三月廿四日，如逾期將以非自住家用（囤房）按二．六％到四．八％稅率課徵，稅額最多差四倍。

    首次適用新制課稅 單一自住宅為1％

    今年五月開徵的房屋稅，將首次適用「房屋稅差別稅率2.0新制」，新制規定全國總歸戶，房屋稅率設算是每年三月廿二日，今年適逢週六延至廿四日。宜蘭住家用房屋稅率單一自住房屋一％、三戶以內一．二％。

    財稅局發函通知下 僅5千多戶入籍

    縣府財稅局說，全縣適用一％、一．二％住家用稅率，原有三萬七八○九戶未辦理戶籍登記，去年八月、今年二月兩度發函通知，迄今仍有三萬二二五三戶還未辦理，如逾期將依非自住住家用稅率，至少以一戶二．六％課徵，兩者相差一倍以上，二至四戶三．二％、五至六戶三．八％、七戶以上四．八％。

    財稅局表示，去年房屋稅核定十八萬一五○七件，查定稅額十六億二○五六萬元，今年房屋稅2.0，單一自住稅率從一．二％調降為一％，推估全縣有六萬一○三○戶受惠，稅損五一三二萬元，但差別稅率二．六％至四．八％，增加稅收八千一百多萬元，扣掉稅損後整體仍增三千三百多萬元。

    由於新制自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬任一人須於該屋設立戶籍才能享自住房屋稅率，宜蘭縣府財稅局針對原已適用自住房屋稅率房屋，但未辦理戶籍登記者，陸續以掛號寄發輔導通知辦理戶籍登記，提醒三月廿四日前辦妥戶籍登記。

    納稅義務人未成年直系親屬 也可入籍

    財稅局坦言，第一次發函通知後，僅一成七的納稅義務人申辦，經了解因部分義務人在外縣市，抑或名下多間房，找不到配偶或直系親屬（未成年亦可）等任一人登記，才會仍有三．二萬戶未申辦，距離房屋稅設算日還有一個多月，呼籲踴躍辦理，也提醒戶籍登記後，可致電財稅局雙重確認是否登記成功。

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