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    首頁　>　生活

    萬里、金山行動治理座談 將加強民生基礎建設

    2025/02/19 05:30

    〔記者盧賢秀、董冠怡／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到萬里區、金山區主持「行動治理地方座談會」，對於去年的山陀兒颱風挾帶暴風雨重創萬里、金山區，侯友宜表示，清淤、護岸整治等工程正在進行，將於四月至八月陸續完工，市府會增加預算加強偏鄉地區的民生基礎建設。

    此外，金山區有里長建議，希望活化金山青年活動中心，增設游泳池及停車空間等；財政局指出，已在去年底舉行促參可行性評估公聽會，游泳池等設施會研議可行性。

    萬里公有零售市場已有四十多年歷史，當地的里長王傑倫去年在行動治理座談會就建議市府加速「改建」而非「改造」，並增設運動中心、停車場等，規劃為一樓市場、二樓至四樓停車場、五樓是運動中心（含球場、簡易泳池），讓學生不用再外借場地上游泳課，也方便民眾運動。

    市場處回應，改造案已與在地里長溝通討論，未來將朝整併市場空攤，以完整區域規劃的方向來改造，預計二○二六年完成。

    教育局說，萬里區學校推動游泳教學，與汐止運動中心、基隆運動中心及金湧泉溫泉會館三家公民營游泳池合作，共計二○三名學生參與游泳課程，教育局補助各校鐘點、場地及交通費，平均每位學生補助約一千八百元，減輕家長負擔。

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