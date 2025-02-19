雙和瓦磘溝整治有成 魚群悠游

瓦磘溝整治後，魚群現蹤悠游。（記者翁聿煌攝）

2025/02/19 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕流經中和、永和區的瓦磘溝，早期因為水質污黑、髒臭，曾有新北「黑龍江」之稱，市府水利局積極整治，從源頭改善生活污水排放、查緝非法偷排污水，生態已逐漸復甦，近日有大批魚群在瓦磘溝莊仁橋一帶悠游；水利局表示，生物的物種及數量都會持續增加。

附近居民指出，瓦磘溝曾是小野溪，小時候還可以在溪裡戲水，但隨著都市化發展、人口密集，水道逐漸縮小，加上周邊家戶排放生活廢水、工廠排放事業廢水，瓦磘溝變得讓人不敢親近、甚至須掩鼻而過，如今重見自然景觀，髒臭味大幅改善，看著沿岸綠意恢復生機，魚群悠游於河道中，感到驚喜。

請繼續往下閱讀...

水利局長宋德仁表示，多年來持續推動「瓦磘溝渠底改善計畫」，包括施作子溝及渠道綠美化等工程，並設置礫間處理設施、加速生活污水接管及辦理清水引入等工程，有效減少污染，透過生態調查發現，生物多元且漸回歸。

尊重生物生長 觀察到115種物種

宋德仁說，瓦磘溝整治以尊重生物生長的模式治理，預期未來有更多生物出現在這條都會綠廊，至今出現的物種已達一一五種，成果令人驚艷，包括紀錄到無齒螳臂蟹、藍鵲、五色鳥、孔雀花鳉魚、尼羅口孵魚、翠鳥、澤蛙、烏龜及蛺粉蝶等多項物種回歸，網路社群也有民眾貼文發現溝內有大量魚群現蹤，重新找回昔日的自然風光。

原本髒臭的瓦磘溝整治後，環境美化。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法