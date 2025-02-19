新北獎勵認證、補助改造 營造低碳社區

環保局補助頂樓設太陽能板，可發電及遮蔭乘涼。（新北市環保局提供）

2025/02/19 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕環保、低碳是現今生活的潮流，新北市府環保局在基層社區推廣環保、減碳，持續推出「低碳社區標章認證」及「低碳社區改造補助」兩項計畫，社區若依據減碳指引而取得認證，最高有十萬元獎勵金；社區改成LED照明、充電樁等節電設施，依社區規模及改造項目，最高有卅萬元補助。

規劃師、節電診所免費輔導

環保局長程大維表示，「低碳社區標章認證」從即日起受理申請至三月十四日止，「低碳社區改造補助」從即日起受理至八月十五日止，環保局也提供「低碳社區規劃師」或「節電診所」的免費輔導，透過由下而上的低碳社區推動，讓市民居住環境更舒適節能，響應淨零行動。

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生活落實環保 專家評核認證

環保局指出，新北市從二○一二年起推出「低碳社區標章認證」，鼓勵市民自發性從生活中落實環保減碳，透過社區自評及專家學者的實地評核，依據評核分數分別授予社區「白金級」、「金熊級」、「銀鵝級」認證，獎勵金分別有十萬元、五萬元、二萬元，許多社區依循認證指標改善後，不但生活環境品質大幅改善、提升社區形象，也節省公共管理費支出。

環保局協助社區推動節能、減碳效率，也提供「低碳社區改造補助」，依照小型社區（一四九戶以下）、中型社區（一五○戶至二九九戶）、大型社區（三百戶以上）規模，最高分別補助十萬元、廿萬元、卅萬元，例如社區屋齡達十年以上，將照明系統更換為LED燈，可給予卅％補助，未滿十年給予十五％補助。

裝LED燈、充電樁 依規模補助

另外，推廣電動車，今年公共充電設備每座補助一萬元、設置公共線槽（提供住戶設置充電設備統一管理管線）每一車位補助一千元。今年度新北市低碳社區相關計畫已開放受理，相關資訊到「新北市低碳生活網」查詢。

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