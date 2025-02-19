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    《屏東》東港第二市場整修 3月底完工

    東港第二市場二月中展開大整修工程，預計到三月底。（記者陳彥廷攝）

    東港第二市場二月中展開大整修工程，預計到三月底。（記者陳彥廷攝）

    2025/02/19 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港第二市場是鎮內最大規模的早市，每天採買者眾，但因雨遮年久失修，加上隨意擺放的器材，讓市場略顯雜亂，東港鎮公所二月中啟動大整修，加上華僑市場近期也在年度大「休」，公所呼籲，民眾若要採買，這幾天得先另覓他處。

    東港第二市場因緊臨中山、中正路口，目前是東港鎮內最主要的傳統市場，不僅有攤商，當初還設計店舖，是鎮中心南北乾貨及生鮮食材的集散地，加上許多外側店舖長期經營成名甚久，像知名的東港正宗肉丸，連外地遊客都會到此一訪。

    不過，市場落成後，已有約二十年未進行大修，上方鐵皮雨遮因老舊開始出現破損，日前大雨更出現漏水情形，濕漉漉的地面讓市場更顯雜亂，東港鎮公所為改善環境，編列預算進行第二市場首度大整修，主要就是要將雨遮全面更新。

    東港鎮公所指出，第二市場分內部攤商及外側店舖，其中攤商受影響，店舖則不在此波影響範圍，整個工程預計四十五天到三月底，將要求包商儘早完工，初步估計約有六十攤商必須暫時搬遷至他處，所以事前已全面溝通，攤商大都認為若能一次整修到好對未來才有幫助，因此大多已覓他處承租，屆時第二市場修復完成回歸時，鄉親常去的攤位就會回到原處。

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