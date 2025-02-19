《屏東》大鵬灣遊客 去年下滑近20％

大鵬灣國家風景區以遊湖休憩為賣點。（記者陳彥廷攝）

2025/02/19 05:30

雖突破151萬人次仍較前年少逾38萬人 鵬管處將開發夜經濟

〔記者陳彥廷／屏東報導〕受出國旅遊排擠及部份網友用放大鏡檢視墾丁許多長久問題，連帶影響屏東整體觀光發展。交通部觀光署公布去年旅遊人次，其所轄大鵬灣國家風景區的大鵬灣區下滑逾三十八萬人，小琉球也是小幅下滑，風景區管理處（簡稱風管處）指出，今年國旅仍面臨大挑戰，將持續依步調提振觀光。

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小琉球去年110萬人次 較前年下滑1萬

觀光署統計，小琉球去年觀光人次為一百一十萬，較二○二三年小幅下滑一萬。小琉球洪姓旅宿業者指出，琉球目前仍是以連假國旅為主，只是近兩年觀察到部分旅客都是當天來回，因此碼頭仍可見排隊，住宿者卻不多，加上親水又有季節性，因此數字雖持平，實際是疲軟。

大鵬灣去年雖突破一百五十一萬人次，但較二○二三年則是劇烈下滑近二十％、三十八萬人，令當地遊湖、遊憩業者相當有感。遊憩業者無奈說，去年暑假就像是開啟「出國潮」大門，國旅淒慘無比，原以為跨年、過年能拉抬，沒想到春節僅作了幾天生意就放假。

青洲灣派對吸引人潮 將朝消費模式轉型

風管處則回應，日前舉辦的青洲灣派對成為遊客、返鄉遊子走春首選，吸引不少人潮，目前沙雕仍持續維持原狀，後續若進入「風化期」觀看也有不同感受，未來將朝人潮進化至消費的活動模式。風管處強調，大鵬灣區已是成熟的風景區，硬體設備俱足，目標是持續優化及開創新的點位，像濱灣碼頭及海之女神的夜經濟及光環境等，小琉球則是持續推動「低碳旅遊」措施。

國旅重災區墾丁 仲夏節擬結合商家出擊

墾丁是這波國旅雪崩重災區，去年旅遊人次崩跌至疫情期間二百萬整數關卡，比前年下降約八％，還跌回二○○○年前的水準，近期的二二八連假訂房率也是全台最低，雖非大鵬灣風管處主管，但也被觀光署指派負責觀光圈的營運，風管處表示，像今年「仲夏節」由大鵬灣主辦，將結合墾丁商家併同觀光署資源，攜手打造屏東未來觀光。

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